Con formato acústico, vallenato y rumba flamenca, Damián lanza nuevo álbum para "Conquistar el mundo"

Para Damián, hacer música es uno de sus mejores regalos, "solo puedo dar gracias a todo aquel que me escuche. Escribo y canto con todo mi corazón y quiero que mis letras y mi voz sirvan para hacer de este mundo un lugar mejor". Con respecto al audiovisual de su sencillo antes mencionado, fue grabado en Miami, Florida, México, y dirigido por Humberto Peralta y su equipo de trabajo Robot Vision.

Este álbum fue producido por el mismo Damián , quien junto a Darío Valenzuela, músico y productor colombiano, lograron hacer de "Conquistar el mundo", una producción de alto nivel. "Sentir que puedo tocar el corazón de mucha gente, a través de mi música y mis letras, sacarles una sonrisa, una lágrima o cambiarles un rato de su día, es la satisfacción más grande, y me llena de gratitud todos los días", expresó el cantautor originario de Barranquilla, Colombia , uno de los finalistas de La Voz Colombia .

