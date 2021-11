Con frustración y dolor, así se encuentra Mayrín Villanueva ante la muerte del actor Octavio Ocaña

La actriz mexicana Mayrín Villanueva, una de las protagonistas de la serie "Vecinos" con el personaje de "Silvia Olvera", publicó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter, para pronunciarse sobre la muerte de Octavio Ocaña, quien interpretó a "Benito Rivers" en este show de televisión creado por el comediante Eugenio Derbez.

La bella esposa del también actor Eduardo Santamarina (ex esposo de Itatí Cantoral), expresó sentirse con frustración y dolor ante la inesperada, trágica y misteriosa muerte del joven actor a sus 22 años de edad.

No me puedo quitar esa cara de alegría, nos llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tu genuino carisma y talento, que falta nos harás.

Mayrín Villanueva se solidarizó con su familia: "vuela alto Octavio, un abrazo y todo mi amor para la familia".

Muchos de los fans de la serie, han recordado el capítulo 32 de la primera temporada de "Vecinos", cuando el personaje de "Silvia" llegó a pensar que "Benito Rivers" estaba en enamorado de ella.

Todo comenzó cuando sus papás "Lorena" y "Frankie Rivers" le pidieron a "Silvia" clases particulares para su hijo, pues no andaba muy en sus estudios. En una de las escenas la solterona, digo, "Silvia", descubre en el cuaderno de "Benito" un corazón con las letras "B" y "S", pensando que se trataba de su nombre, pero en realidad, era el de "Susana", la niña de quien estaba enamorado.

Así como Mayrín Villanueva, varios de los actores de "Vecinos" han expresado su sentir por el fallecimiento de Octavio Ocaña. Tal fue el caso de la actriz Danny Perea, quien da vida al personaje de "Alejandra López", hija de "Don Arturo" y "Doña Magdalena".

No puedo creerlo, se me amontonan las lágrimas en la garganta y no salen porque aún no puedo creerlo.