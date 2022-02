Con futurista look y empoderada Kristal Silva debuta en el desfile del Carnaval Mazatlán

Yuselmi Kristal Silva Dávila, conocida como Kristal Silva, conductora, modelo y exreina de belleza mexicana ganadora de los concursos Miss Earth México 2013 y Nuestra Belleza México 2016, es una de las invitadas especiales que desfiló en uno de los carros alegóricos del Carnaval Mazatlán 2022. La presentadora del matutino Venga la Alegría, de Tv Azteca, compartió su felicidad por participar por primera vez en esta celebración.

Vestida con un look muy futurista, muy galáctico, muy acorde con la temática de esta 124 edición del carnaval que lleva por nombre Lanao, el viaje continúa (que se refiere a un viaje por el pasado, presente y futuro) Kristal refirió que ha aprovechado esta ocasión para grabar una serie especial sobre los atractivos que Mazatlán ofrece para quienes visitan este puerto.

Kristal Silva tiene galáctico debut en el desfile del Carnaval Mazatlán 2022/Foto: EL DEBATE/ Jorge Osuna

Además de grabar contenido sobre la máxima fiesta de la Perla del Pacífico la conductora destacó que también se ha filmado la vida nocturna, lugares que pocos saben que existen en esta ciudad y refirió muchos encantos.

Después de formar parte del jurado de elección de la Reina del Carnaval 2022, Kristal destaca que la vencedora Carolina Pérez le pareció una mujer muy interesante por su formación como licenciada en turismo y otras cualidades que la hicieron destacar.

En cuanto a los tabús que existen sobre la belleza la ex reina de belleza refirió que afortunadamente “los tiempos han cambiado y creo que la sociedad en general, no solamente las mujeres también los hombres, se están dando cuenta de que las mujeres tenemos el potencial para estar en cualquier ámbito, desarrollándonos, no solo como una reina de belleza sino con otro tipo de carreras profesionales y poder de alguna otra forma mostrarle al mundo lo que podemos lograr. Creo yo que es simplemente cuestión de seguridad, a todas las mujeres que me están viendo es que confíen en ellas y que no nos dejemos llevar por lo que se ve en el espejo”, concluyó la conductora previo a debutar como invitada en el desfile del Carnaval Mazatlán.

