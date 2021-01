Con impactante look, Kylie Jenner se despide de Keeping Up With The Kardashians en último día de grabación

Kylie Jenner confirmó a través de su cuenta en Instagram que se encontraba grabando las últimas escenas de Keeping Up With The Kardashians, y así luce en el último episodio.

La socialité y empresaria Kylie Jenner, es una de las millonarias más jóvenes en el mundo, y su fortuna la debe gracias al éxito del programa de telerrealidad Keeping Up With The Kardashians.

Kylie Jenner apenas tenías los 10 años de edad cuando el reality show inició en 2007, y desde su estreno fue todo un éxito y una sensación, y mantuvo a los televidentes al tanto de lo que acontecía en las vidas del ‘clan Kardashian-Jenner’.

Con 23 años hoy en día, Kylie aprovechó la experiencia de vivir casi toda su vida rodeada por las cámaras, y vive con un sinfín de lujos que presume en sus redes sociales, que consiguió gracias al reality show y a sus empresas de maquillaje y cuidado de la piel.

Hoy, 13 años después de iniciado Keeping Up With The Kardashians, el programa dará su fin este 2021, algo que los fanáticos más fieles lamentan, y en sus redes, la hermana menor de Kim Kardashian anunció que el último episodio estaba siendo grabado.

“Último día de grabaciones”, escribió Kylie Jenner en su más reciente post en Instagram, acompañado por unas fotos de lo que es el último look con el que la veremos en pantalla.

Un conjunto muy ceñido al cuerpo de pantalón acampanado y un top sin tirantes, fue como lució Kylie Jenner en las fotos.

El atuendo, todo en color hueso, lo acompañó con una chaqueta de la misma tela y color que llevaba en el brazo, y un bolso de mano y zapatos también a juego con el resto, siguiendo las últimas tendencias de la moda.

Pero lo que más destacó fue su cabellera roja, con un peinado bien relamido, que terminaba en una larguísima trenza que podría llegar hasta el suelo, y que descansaba sobre los hombros descubiertos de la socialité.

Todo esto lo llevó con joyería mínima y muy elegante, y con un maquillaje que, aunque muy cargado, muy pulcro e impecable, haciendo lucir a la perfección las facciones de la empresaria.

Los seguidores de Kylie Jenner reaccionaron muy positivamente al look que presentó en las fotos de Instagram, a la vez que lamentan el término de Keeping Up With The Kardashians, luego de más de una década de transmisiones.

Fanáticos externaron que van a extrañar ver a Kylie y a todas las hermanas en la televisión, por lo que pidieron que continuara con el spin off del programa, que llevaba de nombre Life of Kylie, y que en 2017 sólo tuvo una temporada.

Otros, por otro lado, le reprocharon a la estrella de reality show el no haber estado tan presente en las temporadas más recientes del programa.

“Apenas y estás en el programa, así que no hace una gran diferencia”, escribió uno de los fans de KUWTK.

Hasta ahora, el post de Kylie Jenner ya casi llega a los 9 millones de ‘me gusta’, con alrededor de 40 mil comentarios por parte de sus seguidores.