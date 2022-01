"Con la familia Pinal ella no cuenta", Alejandra Guzmán se la mentó a Adela Micha, dice Sylvia Pasquel

La periodista Adela Micha se convirtió en persona non grata para la familia Pinal. En una entrevista para Grupo Fórmula la actriz de cine, teatro y televisión Sylvia Pasquel, reveló que la conductora del programa "La Saga" ya no cuenta con la amistad de la familia, esto tras el comentario que hizo sobre Silvia Pinal, una de las célebres actrices de la época de oro del cine mexicano, manifestando que no tardaba en morirse.

Recordemos que en diciembre pasado Silvia Pinal de 90 años de edad, fue hospitalizada debido a una hipotensión y arritmia cardiaca; una vez en el nosocomio, se le practicó una prueba de Covid-19 y resultó positiva. En el programa "Me lo dijo Adela", la periodista pidió a uno de sus colaboradores preparar un video sobre la actriz.

"Ya no tarda en morirse, por qué no me escriben algo y se los grabo, tengo muchas entrevistas con ella, para que vaya armando algo, yo creo que ya se va a morir", expresó Adela Micha, sin darse cuenta de que la estaban grabando.

En la entrevista antes mencionada Sylvia Pasquel, primogénita de Doña Chivis, la llamada "última diva del cine mexicano", fue muy clara con sus palabras:

Con la familia Pinal ella no cuenta, pero para nada, realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así de nuestra madre.

Sylvia Pasquel contó que Adela Micha fue muy hábil, pues primero habló con su hermana Alejandra Guzmán para tratar de enmendar su acción, sin embargo, ya le habían mandado el video donde la periodista se expresaba de esa manera de su progenitora, "le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir".

Posteriormente, Adela se comunicó con Sylvia Pasquel para pedirle una entrevista sobre la hospitalización de su mamá, sin mencionarle lo del video y que ya había hablado con su hermana Alejandra.

"Después que me entrevista me manda un mensaje y me dice: 'oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán, me la recordó y me la rementó, pero yo quiero decirte que es un malentendido que no hubo ninguna intención'".

Ante esto, la mamá de la también actriz Stephanie Salas (ex pareja sentimental del cantante Luis Miguel), miró el controvertido video de Adela Micha. "Eso no se hace, con razón mi hermana te habló muy justificadamente para rementartela, y yo porque ya te la mentaron, para qué quieres que te la miente otra vez, pero sí se la merecía".

Hace unas semanas, la conductora de televisión Ana María Alvarado, comentó en su canal de YouTube que Adela Micha trató de disculparse con Alejandra Guzmán y Silvia Pinal, enviándoles unos regalos a sus respectivos hogares, pero dichos presentes, fueron devueltos.