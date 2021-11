Con lágrimas, Santa Fe Klan dedica canción a escolta que murió en accidente, era el esposo de su hermana

Durante un concierto en Veracruz, Santa Fe Klan creó un conmovedor momento al lado de su hermana, mientras cantaba el tema “Debo entender”, dedicándoselo a Fernando Álvarez, la escolta del rapero y esposo de su hermana, quien murió en un accidente automovilístico.

La escena pronto se hizo viral en redes sociales debido a la forma tan conmovedora en que los dos hermanos rinden un homenaje a una persona que hizo un cambio en su vidas y que les importaba, compartiendo un momento con él y junto a todos los fans de Santa Fe Klan en el escenario de Veracruz.

Fernando Álvarez, “El Fer”, fue escolta del rapero mexicano y era esposo de la hermana del cantante, murió hace casi dos semanas, el pasado lunes 8 de noviembre mientras viajaba en una de las carreteras de Guanajuato-Juventino Rosas, cerca del poblado La Trinidad en Guanajuato, cuando su carro se impactó de frente contra un camión que estaba circulando en sentido contrario.

Además de ser su escolta, Fernando Álvarez se volvió un gran amigo de Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan, por lo que su muerte fue un gran impacto para el cantante e incluso para sus fans al saber que siempre estaba al lado del rapero.

Durante el vídeo compartido en redes sociales del emotivo momento, se puede ver al rapero mexicano abrazando a su hermana mientras ella sostiene una fotografía de quien era su esposo y aunque al principio parece resistirse a las lágrimas, finalmente se desborda y termina abrazada a su hermano, quien también se ve sensibilizado por el momento que están pasando.

“Tú te fuiste de aquí y yo debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti, no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer, yo no lo puedo creer, pero debo entender que no te volveré a ver” escribe parte de la canción “Debo entender” que dedicaron a Fernando Álvarez.

El público lleno de fans del rapero no se hizo esperar y pronto comenzaron a participar junto a los dos hermanos en la canción, aún cuando las lágrimas los habían invadido en el escenario.

Leer más: Kirsten Dunst: "Me divierte hacer papeles intensos emocionalmente"