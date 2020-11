Con leggings o en traje de baño, Renata Notni sigue encendiendo las redes

En las últimas semanas Renata Notni se ha dejado ver muy a gusto en su faceta de modelo posando para varias fotos, mostrando su linda figura en traje de baño, conquistando a sus seguidores con sus hermosos ojos, pero no solo eso, sino que también ha dejado ver que también con ropa deportiva luce maravillosa.

Renata Notni se ha convertido en una de las actrices mexicanas que más han llamado la atención en los últimas semanas, ha sabido complacer a sus seguidores con fotografías donde resalta sus atributos y en algunas de ellas dejando a muchos con la boca abierta.

La estrella de la serie “El dragón” ha vuelto a lucir ropa deportiva, y ahora causó sensación por unas imágenes en las que aparece tomando el sol en una terraza, modelando un conjunto de top y leggings en color azul con el que mostró su abdomen plano.

Esta no es la única ocasión que ha llamado la atención de sus seguidores en su Instagram, donde ya cuenta con más de tres millones y medio, pues al inicio del mes compartió unas fotografías en traje de baño, donde se podría observar a Notni sonriente a la orilla de una playa y claro luciendo su hermosa figura acompañada de un lindo paisaje.

Cada vez se rumora más acerca de que Renata Notni ya podría estar trabajando en lo que sería su próximo proyecto como actriz, sobre todo por un video que publicó en sus historias de Instagram, con el mensaje “preparándome” y en el que aparece una persona peinándola.

Pero eso no es todo, al parecer Renata Notni dará una gran sorpresa a sus seguidores pues este martes, volvió a dar pistas sobre su nuevo proyecto, donde afirmó “No saben lo emocionada que estoy, mañana es un día que he estado esperando durante ya varios meses. Mañana les voy a poder compartir algo que he estado planeando y en lo que he estado trabando con una marca y estoy feliz”, dijo la actriz en sus historias de Instagram.