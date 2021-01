Con look noventero y cabello largo, Ángela Aguilar sorprendió a sus fans luciendo muy diferente

Ángela Aguilar creó gran impresión en las redes sociales, esta vez por estrenar un nuevo look, muy al estilo noventero, pues su cabello largo lo llamó la atención de sus fans.

La cantante Ángela Aguilar ha sido todo un fenómeno entre los jóvenes, y ha marcado muchas tendencias de moda, entre ellas su ya icónico cabello corto, casi siempre acompañado por un labial rojo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero ahora Ángela Aguilar se presentó ante sus fans de una manera un poco distinta, luciendo algo un poco diferente a lo que tenía a todos acostumbrados a ver.

La menor de la Dinastía Aguilar no solamente cuenta con un enorme que heredó de su padre Pepe Aguilar y de sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. La cantante también cuenta con un gran sentido de la moda y del estilo, razón por la que ha creado una que otra tendencia entre su audiencia.

Te puede interesar: ¿Por qué "Cielo rojo" es para Ángela Aguilar, una de las canciones más significativas?

El corte de cabello ‘A lo Ángela Aguilar’ ganó una gran popularidad el año pasado, aunque la cantante lo ha utilizado prácticamente desde el primer momento en que se dio a conocer al mundo de lado de su padre, y lo ha mantenido por un tiempo más.

Pero Ángela Aguilar gusta de vez en cuando jugar un poco con sus looks para no aburrirse de su misma imagen de siempre, razón por la que en esta ocasión se presentó ante sus fans con una cabellera mucho más larga de lo habitual.Ángela Aguilar lució en Instagram un look que recuerda mucho a las prendas que se utilizaban en la década de los 80 y los 90, pues lleva unos pantalones de mezclilla muy holgados a la cintura, conocidos popularmente como ‘mom jeans’, traducido como ‘pantalones de mamá’. Estos los acompañó con una camisa de rayas blancas y rojas amarrada a la cintura, unos tenis blancos, y unos lentes de sol bastante llamativos.

Entre todas esas cosas, destaca un aspecto muy importante: su cabello que antes lucía muy corto, poco debajo de las mejillas, ahora lo lleva casi hasta la cintura, en una cola de caballo bien relamida. Este es un look que seguramente logró con la ayuda de unas extensiones.

Así luce Ángela Aguilar en sus dos fotos más recientes en Instagram

Las fotos, que al parecer se tomó en un paseo a un lago, llamaron inmediatamente la atención de los usuarios, quienes expresaron sorpresa por el cambio, así como gusto en ver otro de los nunca infalibles looks de Ángela Aguilar, e incluso resaltaron el gran parecido con su madre.

“Woooow, así te pareces un montón a tu mamá”, “¿Y el corte de honguito?”, “¡Qué bonita!”, “Eres bellísima”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Si bien esta no es la primera vez que Ángela Aguilar luce el cabello largo, pues recordamos que en su cena de Navidad en compañía de su familia también llevó un look parecido, la sorpresa de los fanáticos fue inevitables, y a muchos de ellos les ha gustado, pues hasta el momento una de las dos fotos que subió ya tiene casi 700 mil ‘me gusta’.