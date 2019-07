Con memes, piden en redes que Yalitza Aparicio sea La Sirenita

Tras haberse dado a conocer que la protagonista del clásico La Sirenita, la nueva película que rodará Disney con personajes reales, será la cantante y actriz Halle Bayley, muchos usuarios en redes, han estado en desacuerdo con la elección que ha hecho Disney, y es que no quieren que la princesa sea una afroamericana, lo que ha desatado mucha polémica en estos últimos días, ya que señalan que la protagonista debe de ser como la princesa original, pelirroja y blanca.

Y es que algunos han señalado que al ser la Sirenita un personaje de color les recuerda a Moana al igual que Pocahontas, y bajo diversos hashtag como #Pocahontas , burlándose de la elección de Disney.

Incluso señalaron que si la Sirenita va a ser de color, los usuarios han recomendado que sea mejor Yalitza Aparicio quien sea la princesa, incluyéndola en esta controversia.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Mientras que por otro lado otros usuarios aplauden la inclusión.

Es de esperarse que los memes rápidamente inundaron en las redes en donde de manera gráfica piden que la actriz Yalitza Aparicio sea la nueva Sirenita.

Pero y quién es Halle Bailey, la protagonista de esta nueva adaptación basada en el cuento del mismo nombre de Hans Christian Andersen, aquí te traemos una biografía para que conozcas a la protagonista del clásico de la Sirenita, una cinta que sin duda dará mucho de qué hablar

El nombre de Halle Bailey rápidamente se colocó en las búsquedas en google, millones de personas querían saber más sobre la chica que dará vida a la Princesa Ariel en el live action La Sirenita.

Se trata de una joven cantante originaria de Atlanta, Georgia (Estados Unidos); en marzo pasado cumplió 19 años de edad. Halle Bailey forma parte del dúo de R&B contemporáneo conformado por ella y su hermana, Chloe x Halle; han grabado videos de Youtube por años en los que aparecen cantando covers de diferentes artistas.

Fue en el 2013 cuando realmente saltaron a la fama después de interpretar la canción “Pretty Hurts” de Beyoncé, la cual no sólo captó la atención del mundo sino también la de la mismísima Queen B, quien contrató a las hermanas para su sello discográfico.

El año pasado el dúo Chloe x Halle lanzó su álbum debut "The kids are alright", donde uno de sus temas formó parte del soundtrack de la película de Disney "Un viaje en el tiempo". Pero no todo el éxito ha sido gracias a Beyoncé, el talento detrás de ellas les ha valido sobresalir en los escenarios. Hace unos meses estuvieron a punto de llevarse el premio al Mejor Nuevo Artista de los MTV Video Music Awards.

Antes de obtener el protagónico en el live action La Sirenita, la cantante había tenido cortas participaciones en películas y series como "Grown- ish", donde queda claro que también es una buena actriz. Esta película sería el debut cinematográfico de Halle Bailey.

En sus redes sociales la cantante de 19 años de edad compartió la feliz noticia: “un sueño hecho realidad”.

De acuerdo al portal The Hollywood Reporter, el director Rob Marshall informó en un comunicado:

Después de una extensa búsqueda, quedó muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia.

"Sumado a que tiene una voz de canto gloriosa, todas las cualidades intrínsecas necesarias para desempeñar este icónico papel”.

Se espera que la producción del live action de este gran clásico de Disney, de inicio a principios de 2020.