"Con mi mujer no se mete", cuando "El Indio" Fernández amenazó con pistola a Manuel "El Flaco" Ibáñez

En una entrevista que tuvo con Yordi Rosado, el actor Manuel "El Flaco" Ibáñez, entre varias cosas, compartió una anécdota con Emilio "El Indio" Fernández, uno de los grandes actores de la época de oro del cine mexicano. De acuerdo con su relato, por "chulear" a la mujer que lo acompañaba, el también director y productor cinematográfico lo amenazó con una pistola.

Cuando "El Flaco" Ibáñez era estudiante de Arquitectura, coincidió con "El Indio" Fernández en un restaurante en la Ciudad de México. El actor, considerado uno de los más grandes directores del séptimo arte del siglo XX en Hispanoamérica, iba acompañado de una hermosa mujer.

Al ver al histrión, Manuel Ibáñez no dudo en acercarse para saludarlo. "Llegué y le dije: 'señor Fernández, no sabe mi admiración', quien sabe qué tanto le dije, pero le caí bien y me dijo: 'siéntese, por favor'". Estuvo cerca de una hora sentado junto a "El Indio". De un momento a otro, al entonces estudiante de Arquitectura, se le ocurrió "chulear" a la mujer que acompañaba al actor.

Esto no fue del agrado de Emilio "El Indio" Fernández, quien sacó una pistola y "encañonó" a "El Flaco" Ibáñez.

Total que estuve como una hora ahí y de pronto se me ocurrió decirle (a su acompañante), 'qué guapa es usted', y me saca la pistola, me dijo; 'con mi mujer no se mete hijo de la chin...'

El actor de cine, teatro y televisión, de 75 años de edad y originario de Acatlán, estado de Oaxaca, México, le contó a Yordi Rosado que tras amenazarlo con la pistola, "El Indio" Fernández lo sacó de la manera más humillante del restaurante.

"Me acuerdo que estaba afuera un cilindrero, nunca se me va a olvidar, me sacó del restaurante de la forma más humillante, con la pin... pistola y yo aprendí de ahí, porque luego me vengué del 'Indio', porque si soy vengativo, pero lo dejé pasar".

Manuel "El Flaco" Ibáñez, quien ha actuado en telenovelas como "Camaleones", "Antes muerte que Lichita", "Vencer el pasado" y muchas más, no especificó de qué manera se vengó del actor de la época de oro del cine mexicano, lo que si mencionó, es que a raíz de lo vivido, nunca se metió con la mujer de alguien más, "se me quedó muy clavado, yo nunca me metí con una mujer, yo iba al cotorreo".