Con mini falda y top, la hija de Sergio Andrade se roba todas las miradas

México.- De quien poco se conoce en el mundo del entretenimiento es de Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, pero en los últimos meses ha ganado gran popularidad tras su lanzamiento musical y hasta su incursión en redes sociales del momento como TikTok, donde es muy conocida por los usuarios.

Y ahora la joven se vuelve el centro de atención tras modelar un fascinante atuendo compuesto por una minifalda negra y un top de manga larga que hacen lucir su figura en todo su esplendor, logrando desatar todo tipo de halagos y positivos comentarios.

A través de su cuenta de Instagram, perfil en el que se mantiene muy activa, Valentina compartió algunas fotografías modelando este outfit a la moda y sus fans le escribieron bastantes halagos. Asimismo, aprovechó para hablar sobre su lanzamiento musical 'Espectro Nebular', un tema que refleja todo su talento para la música.

Al igual que su padre, Valentina de la Cuesta se ha enfocado en la industria musical, donde no ha logrado el mejor reconocimiento, pero tiene un futuro prometedor, ya que sus producciones suelen ser atractivas, profundas y hechas con gran sentimiento, pues son temas compuestos de su puño y letra.

En la actualidad, esta joven, fruto de la relación que mantuvieron Sergio y Karla en el pasado, en los años noventa, sigue creciendo en las redes sociales; es influencer y tiktoker, además de cantante, lo que le ha valido reconocimiento en la industria musical entre artistas nacientes.

A pesar de no mantener ningún tipo de relación con su padre, Sergio Andrade, Valentina afirma que sí que es su papá, pero no tiene ningún problema con el tema, pues no le importa ni en lo más mínimo. Sólo sabe lo que los medios de comunicación dicen y no le interesa mantener ningún tipo de relación con él.

Sin embargo, Valentina de la Cuesta confiesa que se ha llegado a interesar por su vida, sobre todo laboral, ya que ha buscado por curiosidad algunas noticias y las piezas musicales que escribía, pues ella sigue sus pasos y ese talento seguramente lo heredó de él.