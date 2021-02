México.- Han sido meses especiales para Danna Paola, después de haber atravesado por duros momentos debido a su situación amorosa, vida personal y laboral, ahora está disfrutando de paz, gran reconocimiento dentro de la industria musical y, probablemente, una nueva relación.

Ahora a la cantante se le ha visto más feliz que nunca disfrutando de la vida y que mejor que hacerlo desde relajantes lugares como el que visita de momento. Danna Paola ha compartido distintas fotografías desde la playa, lugar en el que pasa los mejores días asoleándose y disfrutando de su fama.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella mexicana de 25 años de edad compartió una serie de fotografías desde la playa, en las que modela un miniatuendo con el que mostró sus pronunciadas curvas, protagonizando una hermosa postal que encantó a todos sus seguidores.

Resulta que la querida estrella de las telenovelas optó por un minishort de mezclilla en color blanco, un top del mismo color y una gorra oscura, posando de perfil y distintos ángulos para presumir de una cintura de ensueño para muchas mujeres, aunque también para muchos.

Con mini short blanco, Danna Paola hace arder las redes

Danna Paola vuelve a convertirse en el centro de atención en las redes sociales, pues derrocha gran belleza y sensualidad, con un físico que ha logrado gracias a rigurosas rutinas de ejercicio y disciplinadas dietas, lo que ha evidenciado en Instagram en más de una ocasión.

Hace apenas unas semanas, la cantante "rompió" la Internet con fotografías en traje de baño mientras se bronceaba, acabando con todas aquellas críticas que la agobiaron durante algún tiempo, pues como se recordará, fue lo que dijo en una reciente entrevista que se volvió viral.

Ahora, más que nunca, Danna Paola, quien tiene más de veinte años de carrera artística, está en el mejor momento de su vida y lo ha dicho a los cuatro vientos y todo gracias a la terapia que fue para ella producir su reciente material discográfico "K.O.".

Este álbum fue, sin lugar a dudas, uno de los más importantes momentos en su vida, ya que externó sus sentimientos en lo que más le gusta hacer; la música, y en su reciente concierto en línea "Welcome to my break up party", lo plasmó de la mejor manera.

Fue durante este, su primer concierto en línea, donde mostró su lado oscuro mientras promocionaba su nuevo disco, evento en el que deleitó con todos sus nuevos temas, algunos recientes y otros que han marcado su carrera.

