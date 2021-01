Con mini short y sombrero vaquero, Karol G conquistó las redes sociales

Luego del rotundo éxito de su más reciente canción titulada "Bichota", Karol G comenzó el año nuevo con una energía fresca y renovada, tan como lo demostró por medio de unas fotografías compartidas a través de redes sociales en las que nos presume el look que eligió para darle la bienvenida al 2021.

Fue por medio de su cuenta personal en Instagram que la artista colombiana, compartió el outfit que escogió para iniciar el nuevo año y el cual está compuesto por una deslumbrante chamarra de mezclilla con incrustaciones plateadas, las cuales le proporcionan mucho brillo. A su vez, porta un peculiar sombrero vaquero, medias de red, botas y cabello azul.

Las imágenes compartidas por Carolina Giraldo Navarro, deleitando a sus poco más 35.9 millones de seguidores, obteniendo un total de 2,625,074 de me gusta y alrededor de 9,084 comentarios entre los cuales sus fans le dijeron: "Bebé, manda el location 2021", "Qué bella", "Love you", "Happy new year my love", "Eres lo máximo", "La NASA confirma que eres lo más hermoso del universo", "Colaboración con Kimberly Loaiza", entre otros.

Luego del reciente cambio de look de la cantante Karol G, surgieron las críticas sobre si le había copiado el estilo a Natti Natasha, quien también se realizó algunos cambios, no obstante, no recibió el reconocimiento esperado por parte sus fanáticos, pues algunos aseguran que fue la dominica quien le copió a la colombiana. (¿Copió a Karol G? Natti Natasha es criticada por su nuevo look).

Pese a que Natti ha cautivado las redes luego de su cumpleaños número 34, además del lanzamiento de su nuevo sencillo, "Tanto que me gusta", el cambio de imagen que se hizo no fue del todo grato para sus seguidores, sin embargo, hay también escasas personas que han opinado que luce hermosa.

A través de una fotografía compartida en su cuenta oficial en Instagram, Natti Natasha dio a conocer su espectacular cabellera lacia en tono azul, misma que de inmediato relacionaron con el reciente color de cabello de Karol G, quien impuso tendencia al dejar de lado su cabello castaño con luces rubias, por este atrevida cabellera.

Hasta el momento, la cantante dominicana no ha respondido a las acusaciones de que imitó el look de su colega, Karol G, quien tampoco ha hablado al respecto, ya que en diversas ocasiones ha dejado en claro que entre mujeres debe coexistir el apoyo antes que la enemistad, incitando a sus seguidores a no hacer ese tipo de comparaciones entre artistas que hacen lo que aman y tienen el mismo valor por eso.