Con mini vestido de cuero Cynthia Rodríguez resalta su cuerpazo

México.- La atractiva conductora mexicana Cynthia Rodríguez deleitó a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía de infarto donde luce un mini vestido de cuero color negro con el que recibió cientos de elogios en la red social.

Con su increíble hermosura, la también cantante de La Academia (2005) derrochó elegancia con su pose, estilo, color y textura muy de moda actualmente, pues con el mini vestido de cuero dejó sin palabras a sus fanáticos al dejar al descubierto sus torneadas y espectaculares piernas.

Cynthia Rodríguez, de 36 años, que actualmente figura como una de las conductoras favoritas de uno de los programas más importantes de TV Azteca "Venga la Alegría", junto a su compañera Kristal Silva, es conocida por ser un icono de la moda y lo muestra con soltura a sus seguidores.

Uno de las texturas preferidas de la novia del cantante Carlos Rivera, es sin duda alguna la ropa tipo cuero sintético, pues en varias ocasiones a lucido prendas de este tipo, que la hacen marcar tendencias e impactar a su público con su increíble figura de diez.

Como toda mujer, Cynthia Rodríguez encontró en la ropa de piel su mejor aliado en cuanto a moda nos referimos, y solo basta con entrar a su perfil de Instagram para darnos cuenta que la cantante y conductora mexicana comparte muchas fotografías de sus atuendos, donde destacan en su mayoría las prendas de piel.

En esta ocasión, la oriunda de Monclova, Coahuila, publicó dos imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde atrajo todas las miradas con un mini vestido de cuero negro muy apretado al cuerpo que le marca la figura, y además deja al descubierto sus torneadas y ejercitadas piernas que han causado sensación en la red social.

Y eso no es todo, la conductora lució unas zapatillas muy coloridas que causaron controversia, debido a que muchos fanáticos consideraron que no estaban a la altura de su vestido, mientras otros señalaron que todo el outfit completo se mira increíble.

Con muchos emojis de fuegos y caritas con corazones en los ojos, los seguidores de Cynthia Rodríguez dejaron bastantes elogios a la fotografía de la cantante, donde aparece en un estacionamiento. Y es que en tan solo una hora de su publicación, la fotografía ya contaba con más de 70 mil me gusta.

Precioso look!!! Te queda muy bien!!! / Bellísima me encanta ese look necesito un vestido así / Todos tus looks me gustan / Hermosa creo hoy más que siempre / Nos encanta como luces con nuestro vestido Vinipiel súper guapa como siempre !! / La MUJER más hermosa del mundo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.