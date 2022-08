Con o sin lonjitas, Karely Ruiz luce despampanante; responde a críticas usando diminuto vestido azul

El joven padece Sarcoma de Ewing, con metástasis en cráneo, pulmones y huesos. "Si apoyo no es para ganarme a la gente, créanme que es lo de menos, lo hago de corazón. Tantas cosas que estoy logrando en muy poco tiempo, creo qué debo ser agradecida", manifestó Karely Ruiz en un video publicado en sus redes sociales.

Karely Ruiz es famosa por el contenido erótico que comparte en sus plataformas digitales , donde tiene millones de seguidores. En varias entrevistas ha comentado que gran parte de sus ganancias, provienen de su cuenta en OnlyFans , un servicio de suscripción donde no existe la censura.

Tras las críticas por sus kilitos de más, Karely Ruiz ha recibido muchas muestras de apoyo . "No entiendo por qué se fijan si subió de peso o no, déjenla, aun así es la más hermosa". La modelo respondió a este comentario de la siguiente manera: "se fijan en cosas sin importancia, así es la gente".

Karely Ruiz , de 21 años de edad, ha comentado en su perfil de Instagram, que últimamente ha comido en exceso , por lo cual, ha subido unos cuantos kilitos. "¿Aumentaste de peso?", le preguntó una de sus seguidoras, a lo que la exhuberante modelo le respondió: "siiii, me puse a comer a lo loco".

