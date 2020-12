Con puras cadenas de oro. El bikini perfecto de Joselyn Cano

Joselyn Cano de 29 años de edad y originaria de Anaheim, California, desató la locura en Instagram después de que apareciera con un bikini de oro con el cual demostró que solo ella es la indicada para lucir estos outfits playeros con los cuales se le mira un esplendoroso cuerpo, pues es bien sabido que su fama se debe al físico que se carga.

En la foto publicada de Joselyn Cano se puede a la joven con un bikini diseñado especialmente para ella y consistía en un bralette de oro con el cual desbordaba decenas de cadenas, mientras que en la parte de abajo se le miraba un bañador en color coral el cual hizo juego con todo lo que portaba la chica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Más de cien mil likes recibió la también influencer por su foto donde no solo la belleza de su físico los cautivó, también la vista que se miraba en la parte de atrás, pues se miraba la playa quien fue testigo de la belleza que desbordó la guapa mujer a quien le encanta incendiar las redes a su manera, pues Joselyn Cano ya sabe lo que le gusta ver a su público y el bikini fue necesario para que todos se quedaran emocionados.

"Eres una verdadera delicia de mujer", "Que mamasita más linda y divina!", "Eres hermosa de verdad Josy", "Eres una verdadera delicia de mujer", "Nos alegras los días con tus fotos", "Que preciosa bella me deja sin palabras", "Me Encantas Mi Mamacita Chula", "Hermosa princesa me tienes loco bebé", "Pero que libre espíritu presentas en esta imagen divina", le escriben a Joselyn Cano.

Para quienes no lo saben, Joselyn Cano es una celebridad en redes sociales que ha llegado muy lejos en el mundo de las redes sociales con más de doce millones de seguidores en Instagram, quienes se emocionan cada que la modelo publica fotos ya sea en traje de baño o leggins donde llama la atención de todos debido a las curvas de ensueño que se carga.

Joselyn Cano con su bello bikini en color oro/Instagram

Aunque el nombre de Joselyn Cano ya es muy conocido por ser una mujer que desata fantasías, al igual que otras celebridades se ha ganado haters, pues le han comentado que el físico que tiene se debe a las cirugías estéticas, pero ella lejos de ponerles atención, prefiere poner en sus historias físicas como ha cambiado su cuerpo gracias al ejercicio.

Ejercicio y una buena alimentación son parte de la rutina diaria de Joselyn Cano a quien le encanta llevar una agenda muy bien organizada de lo que hace todos los días, por lo que nunca podría descuidar las dos primeras cosas que se mencionaron, pues siempre trata de mantener su físico de diva, pues no solo maneja las redes sociales, ya que tiene una pagina de contenido exclusivo acerca de sus curvas.

Otro de los secretos mejores guardados de Joselyn Cano, es que tiene raíces mexicanas por parte de sus padres quienes son originarios de México, por lo que en varias ocasiones, Joselyn Cano ha dicho que está orgullosa de sus orígenes, por lo que a realizado tributos con algunos trajes de baño mexicanos.

Estoy sorprendida que en México un traje de baño con el símbolo patrio es visto como un delito aunque la intención es demostrar orgullo de mis raises. En Estados Unidos ����(de donde nací y me criaron) me e puesto trajes de baños con la bandera americana y allá es visto como orgullo patriótico. Al tener que cubrir el símbolo patrio de mis raíces para no cometer un delito me trae tristeza, escribió Joselyn Cano en una publicación que hizo.

Cabe mencionar que Joselyn Cano se encuentra soltera en estos momentos, pues nunca ha dado hincapié aunque cuente con millones de admiradores al parecer la prioridad de la artista ha sido su carrera.