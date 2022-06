¿Con qué artistas ha tenido peleas Christian Nodal y por qué?

México.- Con 23 años de edad, Christian Nodal se ha convertido en uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana, uno de los artistas más aclamados en los últimos años, sin embargo, algunas polémicas que ha atravesado no lo han dejado brillar por completo, pues se ha visto en el ojo del huracán en diferentes ocasiones.

El artista ha estado envuelto en diferentes polémicas, pero han sido las peleas con otros famosos las que se han destacado, debido a que han sido enfrentamientos públicos que han dado bastante sobre qué hablar, como con J Balvin, una de las más recientes.

Las peleas más sonadas de Christian Nodal con otros famosos

Grupo Firme

Sin duda, una de las primeras peleas que tuvo Nodal con otros famosos fue contra el Grupo Firme. Tras ser cuestionado sobre una futura colaboración con la agrupación liderada por Eduin Caz, Christian negó la posibilidad y aseguró que nunca trabajaría con ellos debido a que su música no es de su agrado.

"Ni al caso y al muchacho no lo conozco ni tampoco es que yo tenga problemas con otros artistas que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música", destacó Nodal.

Tras la fuerte declaración de Christian Nodal, Eduin salió a pronunciarse ante el tema y confesó que, a diferencia del intérprete de 23 años, a él sí le gusta su música: "Sé que no le importa y no ve mis historias, pero, está bien, a mí me gusta mucho como canta".

Lupillo Rivera

Como era de esperarse, Nodal también tuvo un breve enfrentamiento con Lupillo Rivera, presunta expareja de su exprometida, la cantante Belinda. Fue durante un encuentro con los medios de comunicación donde el joven cantautor sonorense arremetió en contra de su colega de trabajo llamándolo "puerco": "Cada quien hace lo que quiere con su 'puerco', con su 'cuerpo", compartió.

El comentario se dio debido al tatuaje que se hizo Lupillo en el brazo izquierdo del rostro de Belinda. Ante ello, el hermano de Jenni Rivera no se quedó callado y le envió una contundente respuesta: "No hay pedo, este vato y yo sabes que yo comí primero de la mesa", dijo el famoso Toro del Corrido.

J Balvin

Finalmente, pero no menos importante, fue la pelea de Christian Nodal contra J Balvin una de las más polémicas de su carrera, pues hasta hubo una canción de por medio y varios famosos se vieron involucrados, cada uno tomando una respectiva posición en la mediática batalla.

Todo sucedió cuando Balvin subió una fotografía suya y una de Nodal para compararse, esto luego de que el mexicano estrenara nuevo look, que, para muchos, era idéntico al de colombiano, fue ahí donde comenzó una pelea que dio bastante sobre qué hablar.

Christian de fue en contra de J, diciéndole de todo y hasta escribiéndole una canción, la cual llevó por título 'Girasol' y pretendía decirle sus verdades al colombiano, así como ponerlo en su lugar, sin embargo, no logró el recibimiento que esperaba y, después de algunos días, fue retirada de las plataformas de streaming.

La batalla finalizó con Nodal pidiéndole disculpas a Balvin, tras un mediático enfrentamiento en el que se involucraron varios artistas. El enojo de Christian fue que se sintió humillado y juzgado por su físico por parte de J, quien es uno de los más grandes exponentes del género urbano.

Te recomendamos leer: