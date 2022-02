¿Con quién le fue infiel EPN a Angélica Rivera? Así se expresó Cynthia Klitbo de la supuesta amante

"Voy a aprovechar para aclarar esto, en qué cabeza cabe, qué nivel de prostitución necesitas para acabar casada con un señor. Por favor no piensen estupideces, ¿cuánto tendría que haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto? Se enamoraron, me consta, tronaron como cualquier otro matrimonio".

Por otra parte, sobre el polémico caso de "La Casa Blanca", Cynthia Klitbo contó que tras lo sucedido, su amiga Angélica Rivera "decidió que ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas, yo tengo ahí todos los videos, porque ella siempre nos mandaba lo que estaba haciendo".

"Yo no me aprendo el nombre de las prostis, perdóname, por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga", agregando que se trataba de una mujer "güerita y dizque de buena familia, pero prosti al fin y al cabo".

La actriz que dio vida a la recordada villana Tamara de la Colina de la telenovela "El privilegio de amar", compartió que ella fue testigo de las lágrimas que derramó la ex esposa del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro, tras la traición de su entonces cónyuge. "Ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima".

Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos, con la sobrina de la mejor amiga.

La villana de telenovelas originaria de la ciudad de Zacatecas, México, hizo sorprendentes revelaciones sobre la supuesta infidelidad del ex mandatario, a la actriz protagonista de melodramas como "Destilando amor", donde se ganó el apodo de "La Gaviota". Cynthia Klitbo dejo entrever, que Peña Nieto le puso "el cuerno" a Angélica Rivera con "la sobrina de la mejor amiga".

En una entrevista con la periodista Inés Moreno, la actriz mexicana de cine, teatro y televisión Cynthia Klitbo , de 54 años de edad, aseguró que el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, le fue infiel a Angélica Rivera , de quien se divorció unos meses después de finalizar su sexenio, "que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, qué más quieres", expresó.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.