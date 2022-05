"Con razón tenía enamorado a Chespirito", foto de Florinda Meza en bañador tomada por El chavo del 8

El actor y comediante mexicano Rubén Aguirre, recordado por su personaje del "maistro longanisa"...(¡ta ta ta ta ta!)... perdón, es que se me chispoteó, el "Profesor Jirafales", dijo unos años antes de morir, que la actriz Florinda Meza era tan hermosa, que llegaba a parar el tráfico. Así lo demostró la "vieja chanculada", perdón, se me volvió a chispotear, "Doña Florinda", en una de las recientes fotografías que publicó en sus redes sociales.

La también escritora y productora de televisión Florinda Meza, de 73 años de edad y originaria de Juchipila, estado de Zacatecas, México, publicó una fotografía en traje de baño, la cual fue tomada por su esposo Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito" o "El chavo del 8".

Estaba muy relajada tomando el sol, usando un diminuto bikini a rayas, cuando su esposo, el creador de la serie "El chavo del 8", la fotografió.

"A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta", comentó en su post la actriz. "Me tomó varias mientras dormía, cuando yo me daba cuenta, él me decía, 'es que hasta dormida eres bonita'".

Asimismo, Doña Florinda expresó que "Chespirito", quien fue llamado "El genio del humorismo", era una persona muy romántica, lo extraño mucho, siempre".

Los halagos no se hicieron esperar para la viuda de Roberto Gómez Bolaños. "Con razón tenía enamorado a Chespirito", escribió uno de sus seguidores. "Gran mujer y muy hermosa", "¿me regala una tacita de café?", "sigues siendo hermosa", "recuerdos que los lleva en su corazón, señora bonita", "la bella durmiente", "divina", "el cuerpower", "él tenía toda la razón: siempre muy guapa", y muchos comentarios más.

Florinda Meza mostró el cuerpazo que tenía en su juventud.

A través de sus redes sociales, Florinda Meza comparte recuerdos de su amado esposo. Su historia de amor comenzó en el set donde se grababa "El chavo del 8". Estuvieron juntos por 40 años, de los cuales, estuvieron casados durante los últimos 10 años de vida de "Chespirito".

En una entrevista para el programa argentino "Morfi todos a la mesa", Florinda Meza contó que Roberto Gómez Bolaños era un conquistador, "un seductor". El comediante estuvo cortejándola durante cinco años, pero ella no creía en sus palabras. "A todas nos decía que éramos su mujer ideal, pero cómo creerle, además, era mi jefe y compañero de trabajo, fue una situación difícil, pero al final todo terminó como una verdadera historia de amor".

Al final, "Chespirito" la conquistó luego de las flores que le enviaba a diario, de los poemas y canciones que le escribía.