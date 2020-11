Con sensual video promociona Jennifer López "JLo Beauty"

Estados Unidos.- Sí, es cierto, hace unas semanas, nos enteramos que la actriz israelí Gal Gadot había superado a la estadounidense Jennifer López en el ranking anual que hace la cadena de gimnasios PureGym sobre las celebridades fitness más inspiradoras. Sin embargo, el que esta vez a la Diva del Bronx no le haya alcanzado su perfecto abdomen para posicionarse en el primer lugar, no quiere decir que la actriz de 51 años deje de ser considerada una de las mujeres más sexys del mundo.

¿Qué tan justo sería comparar a una diva de 51 años con una diva de 35 años? Los años hacen la diferencia, y aunque la edad pudiera parecer jugarle en contra a J.Lo, lo cierto es que la cantante estadounidense, ha sabido conservar de un modo perfecto su figura. Y es que hay algo que ni los años le podrán quitar: sus raíces puertorriqueñas que la llenan de ese aura de sensualidad única y natural.

Con el objetivo de promocionar su nueva línea de maquillaje JLo Beauty, la cantante de 51 años subió un video y una cuantas fotos a su Instagram en donde además de dejar ver un pequeño adelanto de sus productos de belleza, deja que sus seguidores se deleiten la pupila con su sensual, bronceado y muy bien trabajado cuerpo, demostrando que sigue muy en pie en la batalla por conservar su físico intacto a base de duro entrenamiento físico y de una dieta variada y equilibrada que le proporcione las medidas perfectas.

En los primeros microsegundo del corto pero revelador video, se puede ver a la cantante de On the Floor en una especie de sótano mientras se encuentra en una posición de crucifixión y recargada en la pared de fondo. En estas tomas de la actriz de 51 años, se pueden observar sus tonificados brazos y su muy exuberante parte delantera.

Segundos después, Jennifer López aparece recostada en un lago muy poco profundo. En esta ocasión López deja que la cámara se enfoque en los que por años han sido su parte más admirada por unos y envidiada por otras: sus enormes, redondos y esculpidos glúteos. La cámara hace un recorrido desde su cara hasta sus piernas que se encuentran medio sumergidas en el agua del lago.

Por lo que se puede atestiguar en este video promocional, ni los años ni ser madre de 2 niños ha hecho que Jennifer López pierda siquiera una pizca de candor y sensualidad que siempre la ha caracterizado, rasgos que fueron reconocidos a nivel mundial tras que apareciera en la película Selena del año 1997.

Quizá este año Jennifer López no haya conseguido coronarse como la artista fitness más inspiradora pero eso no le quita el mérito de los años que le ha dedicado a su escultural y bien formada figurara ni que aún siga siendo considerada por muchos como una de las mujeres más sensuales del mundo entero, puesto que seguramente conservará por muchos, muchos años más.

Hasta el próximo año, los fanáticos de Jennifer López podrán verla de nuevo en la pantalla grande. Esta vez con un plus: junto al cantante colombiano Maluma. Marry Me protagonizada por J.Lo y Owen Wilson llegará a los cines el 14 de mayo de 2021. Marry Me es una comedia romántica al puro estilo estadounidense.

En esta ocasión Jennifer López interpretará a Katalina "Kat" Valdezt, una fabulosa estrella del pop latino que se casará con un completo extraño tras enterarse que su pareja (Maluma) ha mantenido un amorío a sus espaldas.

Marry Me al igual que muchas otras producciones cinematográficas programadas para estrenarse este 2020, ha ido aplazando su estreno, al punto de agendarse este para el año entrante.