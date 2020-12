Con spoilers de su mixtape, Taehyung de BTS agradece al ARMY por sus felicitaciones de cumpleaños

Kim Taehyung, mejor conocido como V, llevó a cabo un V LIVE para convivir un momento con el ARMY de BTS y a su vez, agradecerle al fandom por todas las muestras de amor que le enviaron por su cumpleaños número 25. A manera de agradecimiento Tae dio unos spoilers de lo que será su esperado mixtape y además, cantó en la parte final de su transmisión en vivo su nueva canción en solitario "Snow Flower".

Muchos de sus fans le estuvieron preguntando sobre el lanzamiento de su mixtape, que tenía planeado para publicarlo este año, pero al final de cuentas tuvo que ser aplazado por sus muchas ocupaciones y actividades con BTS.

"Mi mixtape, quiero darles spoilers de todo ahora, está retrasado de todas formas, pero tengo curiosidad por ver como reaccionaría la compañía (Big Hit) mañana, pero...usualmente no escucho a la compañía". V tomó su celular y compartió milésimas de segundos de varias de la canciones que tiene escritas y que formarán parte de su producción discográfica como solista.

Cada vez que hacía sonar unas de sus canciones, soltaba una dulce y tierna sonrisa mientras miraba al staff de la agencia que los representa. Después de estos spoilers Tae manifestó sobre su nueva música:

Hice música que me gusta hacer, cosas que me gustaría probar, pero podrías oír algo y pensar: '¿oh? ¿A Taehyung le gusta este tipo de estilo?' Sí. Bueno, está retrasado, así que te lo haré saber, estará llegando pronto, no quiero apurarlo, quiero soltarlo cuando me sienta listo.