Con su foto más acaramelada, Kylie Jenner derrite corazones para San Valentín

Kylie Jenner reveló en Instagram su foto más dulce y acaramelada, sin perder su lado candente usando las prendas que modela para la marca de su hermana Kim Kardashian.

La socialité y empresaria Kylie Jenner recientemente se unió a sus hermanas Kendall Jenner y Kim Kardashian para una campaña de la marca ‘Skims’, de la que la mayor de ellas es la dueña, en una sesión que sacudió el internet al tener a las tres lucir las reveladoras prendas que venden.

En una de las más destacadas de dicha sesión, Kylie Jenner luce una figura inigualable, posando de la manera más traviesa y seductora con una paleta en forma de corazón, celebrando así la llegada de San Valentín.

La menor del clan Kardashian-Jenner es parte de la nueva campaña de Kim Kardashian para publicitar la colección de San Valentín de su marca de ropa ‘Skims’, para lo que junto a ella y Kendall Jenner modelaron algunas piezas de la ropa interior que ahora está a la venta.

En una temática alusiva al 14 de febrero, con tonos rosas y rojo, las tres lucieron sus esculturales figuras en piezas de lencería en negro y en rojo, causando todo alboroto en redes sociales, algo a lo que ningún miembro en la familia de Kris Jenner es ajeno a hacer de vez en cuando.

Dentro de toda la sesión de fotos, destaca una de las que a Kylie Jenner le tomaron sola, en la que con unas piezas en color negro lució la diminuta cintura con un vientre plano y bien marcado, además de su figura de reloj de arena, con unas curvas muy propias de la familia Kardashian.

En esta foto acompañada por un video con un filtro que da un aspecto antiguo de video casetera, la también modelo posó recostada en un sillón rojo en forma de corazón, con su larga cabella oscura luciendo en todo su esplendor. En su rostro, un maquillaje en tonos neutrales, algo cargado como usualmente lo lleva, marcando a la perfección la bellas facciones de su rostro.

Pero lo que más elevó la temperatura, además de la poca ropa que lleva puesta, fue la manera traviesa en la que juguetea con una paleta también en forma de corazón, dejando mucho a la imaginación a los fanáticos de la socialité que llegaron a ver la foto en su feed de Instagram.

“El dulce que te sonríe de vuelta”, escribió Kylie Jenner en la publicación de Instagram, que está siendo comentada masivamente por el increíble look que presenta.

La fotografía fue un tremendo éxito en Instagram, obteniendo no solo miles sino millones de ‘me gusta’, y con grandes cantidades de fanáticos aplaudiendo el aspecto de la socialité, señalando lo bella que luce en la foto y el video.

“Te has superado a ti misma”, “Desearía ser esa paleta”, “Realmente es una diosa”, “La más candente”, son algunos comentarios en inglés que se pueden leer en la publicación de Kylie Jenner.

Luego de hacer la publicación, esta ya casi llega a los 6 millones de ‘me gusta’ en Instagram, con más de 21 mil comentarios, todos de seguidores de Kylie Jenner en todo el mundo que la conocen por la apunta de ser finalizada ‘Keeping Up With The Kardashians’, y por sus exitosas marcas de belleza.

