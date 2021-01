Con su larga cabellera Kylie Jenner encendió las redes sociales en crop top y shorts

Con una larga cabellera, Kylie Jenner encendió las redes sociales, pues en su fotografía en crop top y en shorts a la cintura lució una figura que dejó a los fans encantados.

La socialité y empresaria Kylie Jenner está acostumbrada a conquistar las redes sociales, siendo con su hermana mayor Kim Kardashian unas de las personas que más poder tienen en Instagram, superando por mucho a otras figuras públicas como políticos e influencers.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que, con sus posts, la menor del clan Kardashian-Jenner siempre deja a los usuarios hablando, ya sea acerca de las historias que sube en la red social, o las fotos en las que siempre luce espectacular.

Con millones de seguidores y grandes cantidades de ‘me gusta’, Kylie Jenner no es ajena al éxito en las redes, que casi se compara al que obtiene con sus millonarias ganancias gracias a sus empresas de belleza.

Te puede interesar: No creerás el motivo por el que Kylie Jenner es objeto de burlas en redes sociales y llegó a ser tendencia

En esta ocasión, la hermana de Kendall Jenner se robó la atención de los internautas que utilizan Instagram, con una fotografía en la que luce de su mejor manera, aún sin las lujosas y llamativas prendas que a veces utiliza.

Tan solo un top muy corto en color blanco con tirantes, y unos shorts grises a la cintura que simulan la apariencia de unos bóxers, fue todo lo que Kylie Jenner necesitó ponerse para llevarse la mirada y los ‘me gusta’ con sus nuevas fotos.

En los tres retratos que la empresaria subió a su cuenta, se le ve a ella en diferentes poses con los brazos hacia arriba, y usando una peluca o extensiones que le hacen lucir una larguísima cabellera por debajo de la cadera.

La socialité que acostumbra a utilizar una gran variedad de pelucas para complementar sus looks, se llevó el premio con este nuevo estilo que ha lucido en los últimos días, y los fans no podrían estar más de acuerdo. Con un maquillaje neutro y sus uñas en un rojo bien vibrante, Kylie Jenner presumió su bronceado que consiguió tras sus vacaciones en Jalisco, y así lo posó frente a una pared blanca.

“Todo y aún más” fue lo que Kylie Jenner escribió muy brevemente en la descripción del post con las tres fotografías.

La publicación fue un total éxito entre los fanáticos de la familia Kardashian, pues recibió enorme cantidad de ‘me gusta’ y un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, quienes afirmaron que la socialité se ve impecable.

“Me encanta cómo se te ve este cabello tan largo”, “Eres perfecta”, “Imagínense ser así de bonita”, “Tú no puedes ser humana”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de Kylie Jenner.

A muy poco de haber publicado la foto, Kylie Jenner ya alcanzó en esta más de 2.8 millones de ‘me gusta’, además de unos 11 mil comentarios.

La socialité, que recientemente terminó las grabaciones del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’, tiene hasta la fecha más de los 212 millones de seguidores que cada vez crecen más.