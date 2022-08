Con su nuevo álbum "BETWEEN 1&2" y "Talk that Talk", TWICE intercambia palabras de amor con ONCE

TWICE, una de las mejores agrupaciones femeninas del K-Pop, comparte el más profundo y sincero amor hacia ONCE en su nuevo comeback. El extraordinario girl group integrado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, lanzó su undécimo mini álbum "BETWEEN 1&2", el cual incluye la canción principal "Talk that Talk".

El nuevo álbum, "BETWEEN 1&2", hace referencia a "conversaciones entre ONCE y TWICE", de acuerdo con un comunicado de JYP Entertainment, la agencia que representa y lanzó a este super grupo femenino.

Desde el afiche teaser que anunciaba el comeback, hasta la imagen de la portada, tiene elementos muy significativos entre TWICE y ONCE.

El espacio, en la foto conceptual, usa los colores oficiales de TWICE, para convertirse en un secreto y escondite tanto para las Idols, como para sus millones de fans. Asimismo, podemos encontrar accesorios y números simbólicos, incluidos animales de peluche que simbolizan a las cantantes, contraseñas que solo la agrupación y su fiel fandom pueden interpretar. Dicho en otras palabras, en "BETWEEN 1&2", se puede sentir el gran amor y afecto que sienten el uno por el otro.

En el nuevo comeback, hay muchos códigos que solo pueden ser interpretados por TWICE y ONCE. Foto: JYP Entertainment

Con respecto a "Talk that Talk", es una canción adictiva al estilo de los 90's, con una melodía refrescante y emocionante que transmite el adorable mensaje de decir todo lo que tienes en mente. "¡Dime todo lo que hay en tu corazón!", es el principal mensaje de este tema musical.

La composición y los arreglos estuvieron a cargo de Lee Woo Min, compositor de anteriores éxitos de TWICE, como "KNOCK KNOCK" y "The Feels". El famoso equipo de letristas de K-Pop Danke escribió la letra y la completó.

En el MV de "Talk that Talk", vemos a Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, trabajar duro para escuchar solo una palabra, "amor".

El nuevo mini álbum de TWICE también incluye las canciones: "Queen of hearts", "Basics", "Trouble", "Brave", "Gone" y "When we were kids". Cabe destacar que reconocidos escritores nacionales y extranjeros como London Noise, Melanie Fontana, Slow Rabbit, Isran y Jo Yoon-kyung, se unieron para crear "BETWEEN 1&2".

Las integrantes de la banda también estuvieron involucradas. Chaeyoung escribió la letra de "Basics" y Jihyo, no solo escribió la letra de "Trouble", sino que también participó en la composición, el coro y la dirección vocal, demostrando sus habilidades musicales. Dahyun puso su nombre en los créditos de la letra "Gone" y "When we were kids".

Por otra parte, "BETWEEN 1&2", es el primer álbum lanzado por TWICE, después de la renovación de su contrato con JYP Entertainment. Después de su debut en octubre de 2015, recibieron el gran premio en varias ceremonias de premios musicales, las ventas acumuladas de álbumes en Corea y Japón superaron los 10 millones, el tiempo más corto desde su debut como artista extranjero, 20 videos musicales con más de 100 millones de visitas, la mayor cantidad entre los grupos de chicas en el mundo del K-Pop.

En un comunicado, JYP Entertainment expresó: "se espera que este nuevo álbum, sea recordado como un deslumbrante día de verano del que TWICE y ONCE, hablará durante mucho tiempo".