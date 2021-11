Con su suave voz, Jin de BTS interpreta "Yours", nueva canción en solitario para el OST de "Jirisan"

La voz de Jin, uno de los integrantes de la banda surcoreana BTS, entra por los oídos y se aloja cálidamente en los corazones púrpuras del ARMY, su fiel legión de seguidores. El Worldwide Handsome lanzó una nueva canción en solitario titulada "Yours", la cual es el tema principal del OST del K-Drama "Jirisan".

"Cada noche te veo en mi corazón, cada vez que lo hago termino llorando, cuando te llamo en la oscuridad", canta el mayor de los miembros de Bangtan Sonyeondan.

"Yours" es una balada que en verdad te mueve muchas fibras y te pone los sentimientos a flor de piel. Tiene un ambiente cálido, un preludio de instrumentos de cuerda y acompañamiento de piano en armonía. Todo esto se mezcla con la voz dulce y suave de Jin, y que mejor manera de terminar su canción, con un tarareo que te acelera el corazón.

En un comunicado Astory, la compañía productora del drama "Jirisan", así como Most Contents, compañía productora del OST, informaron que la canción de Jin de BTS, será incluida en los momentos claves de la historia.

Al ser lanzada dicha canción en plataformas digitales de música, tras el estreno del capítulo 4 de "Jirisan", también fue revelado el MV oficial, el cual contiene imágenes del drama.

En Weverse, Jin compartió una fotografía de cuando grabó "Yours"

Cabe mencionar que la nueva canción en solitario de Kim Seokjin:

Fue escrita Gaemi y JIDA.

Compuesta por Gaemi.

Los arreglos estuvieron a cargo de Kim Se Jin y midnight.

Jung Woo Young y Slow Rabbitv de HYBE, participaron en arreglos vocales, edición digital y como ingenieros de grabación y mezcla.

Por otra parte, el apoyo de ARMY siempre ha sido de vital importante en cada uno de los lanzamientos de BTS, así como en los proyectos en solitario de sus siete integrantes. A las pocas horas del lanzamiento, "Yours" llegó al #1 en las listas de canciones principales de iTunes en 82 regiones, entre estas México, Francia, Japón, Estados Unidos, Brasil, Canadía, Rusia y muchas más.

Recordemos que en el 2016 Jin participó en el tema principal del OST del drama "Hwarang: The Beginning", con la canción "It's definitely you" a dueto con su amigo Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS.

Esta es la segunda ocasión en que Jin deleita con su dulce voz en la banda sonora de un K-Drama, solo que ahora, es la primera vez como solista.

Letra de la canción "Yours" de Jin de BTS

Un día más profundo

Mi sombra se ha hecho más larga

Lejos, el sol se pone

Tal vez esté perdido en la oscuridad

Que se está haciendo más profunda

Me pregunto si estoy atrapado aquí

El lugar que aún respira

Tengo que acercarme allí

Todos los días pareces estar demasiado lejos

Cada vez que es así me digo a mí mismo

Estoy esperando justo aquí

Cada noche te veo en mi corazón

Cada vez que lo hago termino llorando

Cuando te llamo en la oscuridad

Lo que puedo escuchar

Son mis respiraciones profundas

El lugar donde el tiempo se ha congelado

Ahora tengo que dar marcha atrás a todo

Todos los días pareces estar demasiado lejos

Cada vez que es así me digo a mí mismo

Estoy esperando justo aquí

Cada noche te veo en mi corazón

Cada vez que lo hago termino llorando

Cuando te llamo en la oscuridad

El lugar donde respira el sol naciente

Todavía estoy congelado, justo así

Todos los días pareces estar demasiado lejos

Cada vez que es así me digo a mí mismo

Estoy esperando justo aquí

Cada noche te veo en mi corazón

Cada vez que lo hago termino llorando

Cuando te llamo en la oscuridad

¿De qué trata el drama "Jirisan"?

Es una drama de misterio protagonizado por los actores surcoreanos Jun Ji Hyun, quien interpreta a Seo Yi Kang, una de las mejores guardabosques del Parque Nacional Mount Jiri, así como por Joo Ji Hoon, como su compañero novato Kang Hyun Jo, quien esconde un secreto indescriptible.

En "Jirisan" los personajes antes mencionados, investigan la verdad detrás de un misterioso accidente que ocurrió en la montaña. Este K-Drama fue escrito por Kim Eun Hee (creadora de "Kingdom"), y dirigido por Lee Eung Bok, quien estuvo a cargo de "Goblin".

"Jirisan" se estrenó el pasado 23 de octubre a través de tvN (canal de entretenimiento general de Corea del Sur, propiedad de CJ Entertainment). El drama estará disponible con subtítulos en la plataforma Viki. Se desconoce si el drama será incluido al catálogo de Netflix México.