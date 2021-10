México.- Quien está en vuelta en polémica de nueva cuenta es la comediante Karla Panini, todo por las reacciones que ha generado el reciente problema de las redes sociales más utilizadas en el mundo.

Resulta que en redes sociales, no sólo Facebook, Instagram o WhatsApp se volvieron tendencia, también Panini y esto se debe a que todos están hablando de ella y hasta echándole la culpa de la caída de las plataformas.

Luego de hacer todo tipo de memes por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, usuarios de Internet no perdieron la oportunidad de culpar a Karla de lo sucedido, tal y como lo han hecho durante los últimos años tras el fallecimiento de Karla Luna.

¡Con todo! Acusan a Karla Panini por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

"Las redes no se hubieran caído si karla panini no hubiera traicionado a su mejor amiga", "Ya estarás contenta Karla Panini", "Ya valió mauser Twitter, nos lleva la pitufichingada, todo por culpa de Karla Panini", "Si ALGUIEN hubiera sido una buena amiga... Quizás Instagram, Facebook y WhatsApp no se hubieran caído. Pinche Karla Panini", se lee entre comentarios.

Y es que Karla Panini se encuentra como una de las mujeres más odiadas de todo México después de traicionar a su fiel amiga Karla Luna, quien falleció en 2017 llevándose una pésima imagen de quien fue su compañera de trabajo, pero también de vida.

El esposo de Luna la engañaba con Panini, quien fue su mejor amiga y "su comadre", incluso en los peores momentos de su enfermedad, que fue cuando se enteró y poco a poco su salud fue empeorando hasta fallecer un 28 de septiembre, a sólo tres días de cumplir años.

Tras darse a conocer la noticia, Karla Panini se convirtió en la mujer más odiada de todo México, incluso por encima de Sarita Sosa, la hija de José José, así que en cada oportunidad que hay, aprovechan para irse en su contra y volverla tendencia en redes sociales.