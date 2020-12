Estados Unidos.- Diciembre ha llegado y con este las fechas más esperadas de todo el año; Noche Buena y Navidad, por lo que todos son invadidos por el espíritu navideño, hasta los famosos, como la súper modelo Emily Ratajkowski, quien compartió con sus millones de seguidores el árbol que ya ha instalado en su casa.

Aunque poco muestra sobre su hogar, la reconocida modelo anglo-estadounidense compartió hace algunas horas a través de historias de su cuenta en Instagram un breve video en donde muestra cómo es su árbol de Navidad ahora que está pasará una especial fecha muy disintas a las demás, pues lo hará en esta ocasión con siete meses de embarazo.

Con un clásico árbol alto y natural, la súper modelo muestra que ha elegido una decoración sencilla para este importante elemento navideño en estas fechas tan mágicas y especiales, ya que se aprecia un listón rosado alrededor del pino con flores de diferentes colores y texturas, algo muy femenino y natural a diferencia de otros diseños.

La también actriz opta por un diseño más sencillo y con poca decoración, pero sin duda alguna luce de lo mejor y muy elegante, pues como dicen, menos es más y ella lo aplicó con esta decoración navideña en su casa, cuyas instalaciones poco se conocen, ya que ha mostrado muy poco y ha decidido mantener un espacio más privado e íntimo en donde pasa los días con su esposo, Sebastian Bear-McClard.

Con todo el espíritu navideño, Emily Ratajkowski muestra su árbol de Navidad. Foto: Instagram

Actualmente Emily Ratajkowski está por convertirse en madre, pues está en el segundo trimestre de su primer embarazo y cerca de la recta final, disfrutando de días muy románticos y felices en casa, lugar en el que se cuida ante la enfermedad del Covid-19.

El primer bebé de la pareja, cuyo sexo no ha querido ser relevado, pues dijo a Vogue USA que dejará que defina su género con el paso del tiempo y con su crecimiento, llegaría para el mes de febrero y seguramente será ella quien comparta la primera fotografía en sus redes sociales, ya que ahí ha sido en donde se ha mantenido muy activa compartiendo a detalle el avance de su embarazo.

A sus 29 años de edad, la súper modelo tiene dos años casadas y se acerca por cumplir el tercero, pues fue en 2018 cuando unió su vida en matrimonio con el actor y productor de cine y televisión, Sebastian Bear-McClard, reconocido por papeles en películas como "Heaven knows what" y "Still life".

Sebastian, el esposo de Emily Ratajkowski, también es socio de la compañía de producción Elara Pictures, donde trabaja con importantes guionistas y productores como Joshua y Ben Safdie. Además, durante su carrera, ha sido nominado a varios premios Gotham Independent Film Awards, incluido Mejor Largometraje por "Good time"; asimismo se postuló para un premio Independent Spirit en 2014 por la película "Heaven knows what".

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard comenzaron a salir en diciembre de 2017 y sería el 14 de febrero de 2018, cuando la hermosa modelo confirmaría su relación amorosa con una fotografía que compartió de ambos en su perfil de Instagram. En octubre pasado la modelo sorprendió una vez más a sus fans, al anunciar su primer embarazo.