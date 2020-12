Con traje de baño navideño Carolina Sandoval "La Venenosa", te invita a ser tú misma

Carolina Sandoval ha demostrado en repetidas ocasiones ser una mujer muy transparente, asimismo se ha convertido en defensora de todas las mujeres que han sufrido de bullying por su apariencia física. La llamada "reina de las fajas" manda a sus miles de seguidores mensajes de amor propio a través de sus redes sociales. Aunque constantemente recibe críticas, la conductora de televisión muestra lo feliz que es, siendo la persona que es.

Como ejemplo basta con ver una reciente fotografías que publicó en su feed de Instagram, donde luce un traje baño con estampados navideños. Debido a que estaba haciendo mucho frío, se puso sobre su traje de baño una chaqueta roja. Cabe mencionar que la ex conductora del show de televisión "Suelta la sopa" de la cadena hispana Telemundo, se encuentra de vacaciones junto a su familia en las montañas de Tennessee, Estados Unidos. En dicha foto que tiene más de 13 mil likes, Carolina Sandoval (también conocida como "La Venenosa") luce de lo más alegre y en verdad, su felicidad contagia.

"La felicidad es un estilo de vida, una decisión, es la salud, es estar viva disfrutando de todo y cuando me rodea, la maravilla de tener gente generosa y hermosa como ustedes", manifestó "La Venenosa" en la descripción de su post.

"La felicidad humana, bendiciones Caro para ti y tu familia, Dios te siga manteniendo así bella con esa energía y con mucha salud, te mereces todo lo bueno que te pasa", "eres una luz brillante", "tu gran amor sobre abundan a todos nuestros corazones mi Caro bella ❤️", "mujer tápate que te vas a resfriar, ni el frío te previene a ti de usar traje de baño jajaja", "disfruta Carolina la vida es corta y así hay que vivirla al máximo", son algunos de los comentarios que recibió la conductora de televisión originaria de Caracas, Venezuela. (Carolina Sandoval lanza su veneno en contra del productor de Suelta la Sopa, con una foto del bautizo de su hija).

En otra de sus publicaciones Carolina Sandoval mandó este mensaje a todas las mujeres:

Mis amores les voy a decir dos cosas, primero que bella me veo y segundo, que no te importe ya te lo he dicho, que traje de baño, que celulitis, que estrías, en el traje de baño no dice en la parte de la etiqueta: 'solo para flacas curvilíneas perfectas'.