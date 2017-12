Con triste mensaje Laura Carmine despide a su padre

La navidad también fue un día triste para la actriz Laura Carmine, ya que tuvo que despedirse de su padre el señor Leonard G. Carmine quien falleció el 25 de diciembre.

Con un mensaje desgarrador en redes sociales la intérprete de "Vino el amor" le dijo adiós a una de las personas más importantes de su vida.



"No tuve el padre perfecto, pero lo amé, lo amo y lo amaré toda mi vida. No viví como tal con mi papá, porque mis padres se divorciaron yo siendo una bebé. Mis recuerdos siempre serán contando los días para pasar navidad y verano con él, irónicamente se fue el 25 de diciembre, el día que más amaba estar con él. Todos mis recuerdos son los mejores tales como; amaba retratar todo lo que hacía yo, como hacía chiste de nuestro apellido Car, Mine y señala los carros que le gustaban, como me enseñó el amor a la lectura y amar la historia del mundo, amar a Pato Donald (Donald Duck) porque lo imitaba perfecto a nivel que lloro de la emoción cuando lo veo en Disney gracias a mi papá, el amor a mi carrera de publicista gracias a él ya que fue un excelente relacionista público de crisis, su amor por viajar, su amor por el trabajo, su amor por vivir, porque sí vivió de verdad. ¡Voy a extrañar todo!!! Me quedaré con lo que me enseñó y siempre seré la princesa de papá, hoy lloro como lloraba cuando niña cada vez que me despedía de él después de las vacaciones, con esas ganas de quedarme junto a él y abrazarlo sin parar, se fue sin poderle abrazar de nuevo y llenarlo de besos, se fue sin poder llevarme al altar, sin conocer sus nietos, pero sé que verá todo eso desde el cielo. Me quedo con esa mirada de felicidad cada vez que estaba conmigo. Vuela alto papi, algún día te volveré a ver en el cielo y sé que me recibirás con todo el amor como el día que nací, espero poder verte en mis sueños toda la vida. Gracias por haberme dado mi vida y seguir tu legado en el mundo. Te amo y te extrañaré demasiado. DESCANSA EN PAZ PAPI, RIP my handsome dad"Leonard G. Carmine".



Recordemos que el año pasado la actriz también la paso mal debido a que su departamento se incendio en agosto pasado afortunadamente ella se encontraba en casa de una vecina pero perdió todas sus pertenencias. Desde entonces inició un proceso legal que espera se resuelva favorablemente para ella.

“Mi primera meta para el próximo año (2017) es que ya se cierre todo el caso de lo del departamento, yo creo que esa es la más importante. Después de lo que pasé yo trato de vivir el día de hoy. Aprendí que mañana no sabemos si estamos aquí o no, entonces prefiero preocuparme por hoy".

Detalló que el proceso va muy lento. "Es la hora que no me he sentado con la constructora, ya fue la primera cita y no llegaron entonces yo espero que próximamente ya vayan porque jugar con el tiempo de uno no está padre. Vamos a ver, espero que cuando se dé la segunda fecha ya vayan, yo no sé por qué no quieren dar la cara todavía, no sé si lo quieren atrasar o si no quieren hacerse responsables pero vamos a ver”.