Con un bikini anaranjado Andrea Legarreta celebra sus cinco millones de seguidores en Instagram

Andrea Legarreta causó gran furor al compartir unas fotos suyas donde derrocha belleza y sensualidad. La hermosa actriz de telenovelas y conductora de televisión, lució en todo su esplendor el cuerpazo que tiene, al usar un bikini anaranjado. ¿Cuál fue el motivo? Con dicha imágenes celebró haber alcanzado la cantidad de cinco millones de seguidores en su cuenta en Instagram.

La conductora del programa "Hoy", uno de los shows de mayor rating en la televisión mexicana, se encuentra de vacaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero, junto a su esposo Erik Rubín y sus hijas Mia y Nina Rubín. En uno de los balcones de la casa que la familia Rubín Legarreta tiene en esta paradisíaco puerto, se tomó varias de estas fotos en bikini que compartió para celebrar sus cinco millones de followers en Instagram.

"Ya somos cinco millones en Instagram, cinco millones de gracias por estar, por acompañarme, leerme, apoyarme y sumar con su presencia en mi carrera y en mi vida. Los leo, a veces no alcanzo a leer todo, pero los leo mucho y valoro su presencia tanto", expresó la amiga de Galilea Montijo en su post, agregando:

A veces les respondo y a veces trato de hacerles saber que los leí con un ❤️ pero siempre agradezco su presencia y comentarios. Dios me los bendiga todos los días hermosuras.

Al mostrar su tonificado cuerpo usando este sensual traje de baño, los halagos de parte de sus seguidores no se hicieron esperar. "Somos nosotros los agradecidos", "tan hermosa", "cuerpazo", "estas divina mi Andy", "hermosa la chica del camerino uno", "te mandamos amor, por siempre apoyándote hermosa, te lo mereces", "que padrísimas fotos y que súper color", "wow, espectacular", "culminando el año como se debe, toda la buena vibra y feliz año nuevo", "eres la mejor Andrea Legarreta, que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, que linda eres". (Así lucía la preciosa Andrea Legarreta en "Mi segunda madre", su debut en las telenovelas mexicanas).

Andrea Legarreta despide el 2020 con todo. Foto: Instagram @andrealegarreta

En su perfil de Instagram la esposa del cantante Erik Rubín, integrante de la banda Timbiriche, además de fotografías en traje de baño, suele publicar fotos familiares, de sus atuendos diarios y más, Asimismo acompaña sus post con inspiradoras frases o mensajes como este: "cuando no te lo esperas, ese, es el momento perfecto. Sonríe, sonríe mucho aunque a veces no encuentres razones para sonreír. Buen día hermosuras, Dios me los bendiga".

Tanto Andrea Legarreta como el resto de sus compañeros y amigos del matutino "Hoy", en días pasados tuvieron que trabajar arduamente para grabar varios de los programas de esta emisión de Televisa y así, poder salir de vacaciones navideñas. Hace unas semanas surgieron los rumores de que con la llegada del 2021, habrás varios cambios en el show.

Según el periodista de espectáculos Alex Kaffie, la producción estaba buscando nuevas "caras frescas que valga la redundancia refresquen y le den un nuevo aire al matutino de Las Estrellas". Al parecer la productora Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida Magda Rodríguez (quien estuvo al frente de "Hoy" por más de dos años), estaba haciendo casting para encontrar a cuatro nuevos integrantes, el mismo número de integrantes actuales que saldrían de "Hoy".

Antes de salir de vacaciones, Andrea Legarreta desmintió dichos rumores en un encuentro con varios medios de comunicación.

"Ahora están viendo todo lo que tiene que ver con la escenografía, están platicando con nuevos elementos que podrían integrarse pero como reporteros, empezaron a decir que habría cambios de elementos de conducción, eso no es cierto, en realidad serían reporteros con propuestas distintas de temas y demás".