Con un documental, Michelle Vieth contará la verdad acerca de su video sexual

A cerca de 16 años desde la filtración del video íntimo de Michelle Vieth, la actriz dio a conocer la preparación de un documental donde contará su verdad y sus vivencias tras el hecho.

Uno de los más grandes escándalos de la farándula en México, y uno de los primeros casos de este tipo de violación a la intimidad, lo vivió Michelle Vieth, quien hace más de una década y media se enfrentó a la filtración de un material sexual sin su consentimiento.

Sin dar más detalles de lo que será el documental que está preparando, la actriz sí mencionó que en este se hablará completamente con la verdad, y que pronto el público podrá conocer todo lo que pasó en su vida tras el escándalo.

Michelle Vieth compartió con el programa Sale El Sol la realización de dicho documental, donde narrará su experiencia tras la divulgación no autorizada de su video sexual, que es considerado uno de los primeros de este tipo en el país, cuando recién empezaba la era digital en 2004.

Recordemos que, tras la filtración del video, Michelle Vieth había señalado como responsable a su ex pareja y primer novio y esposo, Héctor Soberón. En 2019, se unió a la campaña ‘Pornovenganza’ que da voz a víctimas de la filtración de material íntimo.

Según señaló la actriz de telenovelas, en el documental que ahora produce se contará con crudeza todo lo sucedido en ese entonces, sin dramatizar el hecho ni recurrir a actuaciones para contar su historia:

“Es un documental. No un chisme, no una novela, no algo que se asemeje a la realidad, o ‘el primo de un amigo me contó’”, agregó.