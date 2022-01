"Con un dolor desgarrador", así recibió mamá de Octavio Ocaña el año nuevo, sumergida en recuerdos

Desde octubre pasado la señora Ana Lucía Ocaña Beltrán ha vivido difíciles momentos, tras la trágica muerte de su hijo Octavio Ocaña, actor de televisión quien formó parte de la exitosa serie "Vecinos", interpretando por varias temporadas el personaje de "Benito Rivers", el niño que no quería ser actor.

Ana Lucía retomó su cuenta en Instagram, donde compartió unas fotografías familiares y claro está, el gran ausente era su hijo Octavio Ocaña. Asimismo expresó no haber sido nada fácil recibir el 2022.

Recibiendo el año con un dolor desgarrador y desechos por nuestro niño, pero de pie, que en paz descanse nuestro niño.

La familia del fallecido actor Octavio Ocaña.

En otro de sus post, publicó unas fotografías inéditas de "Benito Rivers", conmocionando a sus seguidores. "Mi niño hermoso desde bebé, bello hasta grande, te amo mi rey, hijito mío".

Usuarios de la red social antes mencionada, se solidarizaron con la mamá de Octavio Ocaña: "Dios les seguirá dando fuerza", "señora, le mandó muchos abrazos", "los abrazo con el alma, besos desde Argentina", "Mis respetos y admiración, por qué un dolor tan grande como una perdida de un ser tan maravilloso como Octavio y más siendo un hijo es irreparable" y varios mensajes más ha recibido.

La mamá de Octavio Ocaña compartió fotos inéditas.

Cabe mencionar que Nerea Godínez, quien fuera novia del actor, recibió el año nuevo en Villahermosa, Tabasco, con la familia de su amado. "La vida es dura y no voy a desearnos un feliz año porque al menos para nosotros no lo será, al menos no aún, feliz año para todos, que la vida y este nuevo año les dé su mejor cara, vivan, rían y amen con locura".

Asimismo Nerea dejó muy en claro que los Pérez Ocaña "será mi segunda familia eternamente, le duela a quien le duela, los amo con todo mi ser".

Octavio Augusto Pérez Ocaña, murió a sus 22 años de edad el 29 de octubre de 2021. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, perdió la vida al dispararse así mismo tras una persecución con policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Edomex, que supuestamente él mismo ocasionó.

Sin embargo, lo dicho por la fiscalía está perdiendo sustento ante las declaraciones de las dos personas que acompañaban al actor. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el abogado de la familia, Francisco Hernández, externó:

"Ellos dijeron que jamás vieron que él se pudiera haber disparado, es más, incluso uno de ellos, el que iba atrás dice que jamás vio que Octavio sacara un arma".