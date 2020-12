Con un minivestido ajustado Kylie Jenner posa como toda una diosa y con joyas Dior

Kylie Jenner no solo es la más multimillonaria del clan Kardashian-Jenner, sino también la integrante de dicho clan que se dio a conocer a través del reality show "Keeping Up with the Kardashians", que más furor causa con cada una de las publicaciones que lleva a cabo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 200 millones de seguidores. Recientemente en su feed publicó una serie de fotos luciendo un ajustado minivestido (muy sensual la verdad) color mostaza.

Con este outfit la hermana menor de Kim Kardashian, esposa del rapero Kanye West, resalta sus pronunciadas y provocativas curvas. En estas imágenes que la mamá de la pequeña Stormi compartió con sus seguidores en Instagram, luce además de su cuerpazo, su larga cabellera roja, unas llamativas uñas y un lujoso collar de oro de la marca francesa Dior.

"Descubrí que las pelirrojas se divierten mucho", expresó la joven empresaria Kylie Jenner (creador de la marca "Kylie Cosmetics") en uno de estos post, donde tiene hasta el momento casi cinco millones de likes. Además del collar Dior, la hija de la momager Kris Jenner luce en su brazo izquierdo varios brazaletes de la misma marca.

"Amamos la diversión", "eres hermosa", "que linda es mi novia", "queen ❤️", "te amamos Kylie", "definición de preciosa", "Kylie, la reina de Instagram", "te ves preciosa", y muchos más, fueron los halagos que recibió Kylie Jenner (ex pareja sentimental de los raperos Tyga y Travis Scott) en su publicación. (¿Quién es la supuesta causante de la separación entre Kylie Jenner y Travis Scott?).

Cabe mencionar que por su nuevo look (su cabello rojo), varios de sus seguidores en Instagram manifestaron que se parecía a la "Sirenita", pero una versión más moderna y sensual.

Las Kardashian-Jenner firman contrato con The Walt Disney Company

Por otra parte, se ha dado a conocer que Disney ha firmado un "jugoso" contrato con la integrantes del Clan Kardashian-Jenner: la momager Kris Jenner y sus hijas Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall y Kyler Jenner, quienes crearán contenido exclusivo para este gigante del entretenimiento. Cabe mencionar que The Walt Disney Company está apostando en grande a nuevos contenidos para sus plataformas Hulu, Disney + y otras más.

A través de un breve mensaje en redes sociales, Disney informó al respecto: "Kris, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie crearán contenido global que se transmitirá exclusivamente a través de Hulu en los Estados Unidos, así como en otros sitios a nivel internacional gracias a Star. El tan esperado debut se realizará a finales de 2021, compartiremos más detalles cuando sea posible".

Hace unos meses se dio a conocer que el reality show "Keeping Up with the Kardashians" que se transmite a través de E!, llegará a su temporada final el próximo año. En un comunicado Kim Kardashian manifestó que la familia había tomado esta difícil decisión de despedirse de su programa de televisión. "Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos".

Asimismo la amiga de Paris Hilton manifestó que por siempre apreciarán los maravillosos recuerdos y a todas las personas que conocieron a lo largo de este camino.