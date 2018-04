Con una comedia Alejandro Ibarra marca su debut en TV Azteca

Ciudad de México.- Repasando sus líneas y fumando un cigarro, Alejandro Ibarra esperaba su turno para grabar sus escenas. Este día le tocó llamado junto a Cynthia Rodríguez, Alex Sirvent y Antonio Gaona. En uno de sus descansos comparte lo que siente al estar en este proyecto cómico de TV Azteca, Educando a Nina.

"Siempre he dicho que siempre fui un comediante frustrado, la verdad es que me ha gustado mucho la comedia y aquí me tocó un proyecto diferente”.