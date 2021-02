Brasil.- La modelo favorita del Papa, Natalia Garibotto, hace una cordial invitación para sus fanáticos a entrar a su página web donde podrán encontrar todo su contenido exclusivo, pero lo hace de una manera muy peculiar, pues vistiendo un mini atuendo vuelve a hacer de las suyas y se roba los suspiros de todos.

Resulta que a través de sus historias de Instagram, la influencer brasileña compartió un breve video en el que toca su cuerpo de una manera casi censurada por la plataforma, mientras viste un diminuto traje de baño compuesto por un bikini tipo mezclilla y un bra rojo con estampado que evidencian sus atributos.

De impacto fue el atuendo que decidió utilizar la figura de las redes sociales, causando gran revuelo y motivando a sus fans a unirse a su plataforma en línea, en donde comparte contenido subido de tono por un pago mensual de alrededor de $400 pesos mexicanos.

Este corto video no sólo causa gran sensación por el tremendo físico que tiene, sino también por esa belleza que mantiene enamorados a sus seguidores y al pendiente de todos y cada uno de sus movimientos para aplaudirle, escribirle piropos y enviarle cordiales comentarios.

Con video subido de tono, Natalia Garibotto invita a fans a ver su contenido exclusivo

Cada día que pasa la influencer se va ganando a más seguidores, cuando hace apenas unos meses no sabía que lograría tanta popularidad, misma que logró después de dar a conocer que era la modelo favorita del Papa Francisco, esto debido a que le dejó un me gusta accidental en una de sus publicaciones en donde se le veía vistiendo de colegiala.

Esto no fue del agrado de los religiosos, ya que reprobaron lo que el Papa supuestamente había hecho, sin embargo, más tarde se dio a conocer que él no es quien maneja sus redes sociales, sino una empresa de comunicación y redes sociales, por lo que el me gusta no fue de él.

Entonces, el Vaticano decidió comenzar una investigación sobre lo sucedido para dar con el responsable del que hizo esto y afectó la reputación del sacerdote, sin embargo, no se saben más detalles sobre esto más allá de que se abriría una investigación sobre el caso.

Pero esto no le afecta ni un poco a Natalia Garibotto, quien en las redes sociales también es conocida como Nataa Gataa, ya que continúa disfrutando de gran alcance y se sigue denominando a sí misma como "La favorita del Papa", lo cual le ha dado gran popularidad.

