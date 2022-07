Conagua y Estado liberan dos represas en el rancho del cantante Lalo Mora

México. Dos reresas que estaban dentro del rancho "El Indomable", del cantante Lalo Mora, fueron liberadas; retenían agua y se dirigía hacia la presa "El Cuchillo", se informa en varios portales de noticias.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León liberaron ambas represas que estaban en la propiedad "El Indomable", del cantante del regional mexicano Lalo Mora.

El rancho se ubica en el municipio de China, Nuevo León, el cual realizó desviaciones al arroyo El Zopilote, para captar agua en dichas represas, sin contar con las concesiones correspondientes.

Don Lalo Mora tiene 75 años de edad y es de Los Ramones, Nuevo León, México. Foto de Instagram

Personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, también participó en los trabajos, en los cuales fue necesario el uso de retroexcavadoras para crear un escape del líquido y siga su cauce natural.

Tras el operativo señalado, finalmente el agua llegará a "El Cuchillo" para que sea utilizada legalmente ante la sequía histórica que se vive en Nuevo León.

A mediados de junio pasado se hizo público que Lalo Mora negó acusaciones en su contra respecto a que "robaba agua" y abrió las puertas de su propiedad para aclarar la situación; el equipo de Telediario recorrió el rancho del artista, el cual comprende 600 hectáreas en el municipio de China, Nuevo León

"Qué voy a estar haciendo eso (robar agua), yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo, por eso tengo mis presas yo, esta agua es de lluvia, está hasta oscura por la hoja del monte" dijo a Telediario.

Además, don Lalo Mora invitó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a acudir a su propiedad y recorrerla para descartar cualquier anomalía.