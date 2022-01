Conciertos de Harry Styles en México 2022: precio de los boletos y dónde puedo adquirirlos

A través de sus redes sociales el cantante y compositor británico Harry Styles, dio a conocer las fechas del "Love on tour 2022", noticia que ha alegrado al máximo a sus miles de seguidores. La gira del ex integrante de la boy band One Direction, incluye tres conciertos en México en el mes de noviembre.

"Estoy muy feliz de anunciar que 'Love on tour 2022' finalmente llegará al Reino Unido, Europa y América del Sur", expresó Harry Styles en un comunicado. El artista se presentará el 20 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, en la Arena VFG; el 22 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, y el 25 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La venta de boletos comenzará el próximo 28 de enero, "consulte el sitio web de su lugar para obtener más información sobre su espectáculo y protocolos", se lee en el comunicado del aclamado artista.

Cabe recordar que Harry Styles tenía conciertos programados en nuestro país en el 2020, sin embargo, por cuestiones de la pandemia del Covid-19 tuvieron que ser aplazados. Las personas que adquirieron sus boletos en aquel momento y no solicitaron un reembolso, siguen siendo válidos y no será necesario realizar algún cambio.

Estoy tan emocionado de verte. Gracias, te amo. Harry.

¿Quieres asistir a uno de los conciertos de Harry Styles? Estos son los precios; para el show en Monterrey, Nuevo León (a través de Superboletos):

VIP Pit: $4,025

VIP: $3,459

Oro: $2,884

Barrera: $2,194

Butaca: $1,964

Preferente especial: $1,734

Super Palco: $1,504

Preferente: $1,274

Vista Limitada: $1,274

Luneta especial: $952

Luneta: $722

Balcón: $584

Para el concierto en el Foro Sol de la CDMX, estos son los boletos que quedan disponibles (a través de Ticketmaster):

Pits A y B: $4000

Niv A: $3107

Niv B: $2607

Niv C: $2107

Niv D: $1907

Niv E: $1607

Naranja A: $1307

Cancha General B: $1194

Verde A: $1107

Naranja B: $974

Verde B: $677

Naranja C: $534

Verde C: $427

Como se pudo apreciar en sus conciertos por Estados Unidos, Harry Styles hará un recorrido por sus producciones discográficas, por lo que sus fans mexicanos escucharán en vivo, canciones como "Watermelon sugar, "Sweet creature", "Falling", "Sign of the times", "Adore you" y más.