Conductor de Hoy cumple su sueño, tras dejar las drogas

El conductor de televisión William Valdés se encuentra feliz de la vida tras saberse integrante del programa de televisión "Hoy", y más que nada, haber dejado las drogas. Cumple uno de sus sueños al formar parte del programa que conducen Galilea Montijo y Andrea Legarreta. La vida le ha cambiado para bien.

A través de un video que cuelga en Facebook, William comparte con sus seguidores, al punto de llanto, que inicia en su vida una etapa de trabajo que tanto anhelaba y se siente bendecido por cumplir su más grande sueño: formar parte de "Hoy".

Valdés admite que hubo un tiempo en el que se descarriló, pues vívía noches interminables de fiesta y sustancias prohibidas. Afortunadamente para él, las cosas ahora son completamente buenas y diferentes.

En el video, entre lágrimas, señala que no sabía si compartir este video, pero quiso hacerlo por la emoción que le da pensar en todos los castigos que ha vivido y la forma en qué enfocándose en el trabajo ha podido redirigir su vida.

Estoy muy emocionado y obviamente son lágrimas de emoción. He pasado por muchísimas cosas y ustedes lo saben."

Me dieron la bienvenida en 'Hoy', y recibí un mensaje de alquien que creyó en mi tlento y me pone sentimental, porque soy una persona agradecida."

Me descarrilé un tiempo; sí, se me 'subió', pero gracias a Dios que me mandó tantas enseñanzas y tantos castigos, npero fueron momentos muy difíciles."

Valdés anteriormente formó parte del programa matutino "Despierta América".