Conductor de Hoy trata de ganarse la vida vendiendo carne y huevos en redes

Quien quiere salir adelante a pesar de la difícil situación económica que se vive en el país es un conductor del programa Hoy quien no solo aparece en el matutino debes en cuando, se trata de Moisés Muñoz, quien se encarga de vender productos alimenticios en las redes sociales para sobrevivir.

Para quienes no conocen del todo a Moisés Muñoz es un ex deportista mexicano quien era portero en el equipo de fútbol Monarcas de Morelia, pero ahora también ha dedicado parte de su vida a hacer comentarista deportivo, pero no únicamente eso también le entró hace poco a vender productos como carne y huevo, incluso Galilea Montijo se ha encargado de darle publicidad.

Y es que este famoso no es el único que ha tratado de buscar fuentes de ingreso que no solamente sea por la televisión pues Violeta Isfel y Nailea Norvind también han vendido productos caseros para salir adelante algo que admiran demasiado sus verdaderos fans.

Regresando con Moisés Muñoz en redes sociales cuenta con poco más de 300 mil seguidores y se ha convertido en un personaje muy popular entre los jóvenes, ya que también le entra a las bromas pues cuando hace apuestas sobre algún partido el deportista no se anda con juegos pues cumple lo que dice algo que le ha dado tremenda popularidad.

Por si fuera poco el histrión también ha formado parte de algunas competencias como en el caso de Las Estrellas Bailan en Hoy donde demostró tener mucho ritmo a lado de Marisol González con quien tuvo una gran química y el público los adoró.

El conductor pidió la ayuda de Galilea Montijo para su publicidad/Instagram

"Eres una inspiración! Te has ganado el corazón de toda mi familia! En verdad que ser humano tan maravilloso eres!", "Que grata sorpresa ver que bailas muy bien, le echas muchas ganas y eso se nota en la coreo, muy bien", le escribían sus fans.

Cabe mencionar que este personaje además de talentoso es uno de los más queridos en el programa Hoy pues sus compañeros de trabajo lo aprecian mucho en especial Raúl Araiza quien tiene varios años de conocerlo y eso se ve cuando están al aire.

