Conductor se defiende de Laura G cuando lo quiso humillar en su programa de radio

Michelle Rubalcava un reconocido periodista de espectáculos, dejó en claro que, en efecto, Laura G no es santo de su devoción, esto después de revelar que son muchas las personas que le hablan pestes de la famosa, y aunque él recalcó que nunca le ha caído bien, reveló un comentario que ella le hizo en el pasado.

Y es que cuando Michelle Rubalcava buscaba nuevas oportunidades de trabajo y en una de ellas estaba contemplado para Televisa, de inmediato le hicieron saber que Laura G dijo que no solo por vestirse bien le darían un buen trabajo, por lo que él le contestó diciendo que su pasado en el mundo de la farándula era turbio.

Una vez me acuerdo en lo que es buscarse pleitos a lo menso yo nunca he dicho nada malo de ella, aunque me caía muy mal cuando se había dicho que yo iba a entrar porque tenía una propuesta para entrar a un matutino aquí en la Ciudad de México, este en Televisa ella dio la noticia en su programa de radio, me lo pasó dieron la noticia y dice 'pues ojala y sí se ponga vivo porque vestirse bonito no quiere decir que se merezca su lugar en la tele", dijo el periodista mexicano.

Para quienes no lo saben no es la primera vez que alguien arremete en contra de la conductora de Venga la Alegría, pues en una ocasión Daniel Bisogno se le fue a la yugular, pues cuando ella entró a Tv Azteca el conductor de Ventaneando se quejó de ella, lo que ocasionó un castigo para el presentador por criticarla.

Por si fuera poco, algunos televidentes han dicho que no les agrada de todo ver a la conductora de Venga la Alegría en el matutino, por lo que han pedido a producción que salga, aunque también la polémica que causa le ha generado rating al programa.

"Ese Mich!!!! ¡Donde quedó el ser de luz que tanto ama CHABELITA 2000?? jajajaj no es ciertooo Mich!! Tienes la boca llena de razón, Laura G tiene la sangre más coagulada de todo el medio del espectáculo", "Que poco hombre este tipo le falta mucha inteligencia con esta actitud, no llegara lejos, se intoxicara con su propio veneno", escriben las redes.