Conductora de Televisa Deportes es víctima de la delincuencia

Tijuana.- Zury Espino, conductora de Televisa Deporte en Chihuahua, es víctima de la delincuencia. A través de una transmisión en vio, Espino, denunció los hechos y pidió a los delincuentes que le regresaron los documentos que le robaron de su camioneta.

Entre lagrimas y sollozos, la conductora suplicó a las personas que rompieron la ventana de su camioneta para robar sus cosas, que el regresaran su residencia y el “ID”, por que las necesitaba para trabajar, les reiteró que no levantara cargos por el atraco a cambio de sus cosas.

"¡Por favor, lo único que pido es mi bolsa! En ella traigo cosas muy importante y tengo que trabajar, necesito mi residencia, ahí la traigo. Se llevaron la bolsa de mi mamá, pero ahí traigo mi cartera y traigo cosas muy importantes”, dice en el video.

Durante el stream se puede ver el desespero de la conductora, quien no deja de pedir ayuda para recuperar sus pertenencias, mientras muestra la ventana rota por dónde sacaron sus pertenencias.

No voy a levantar ni cargos, sólo necesito que la persona que me robó me haga llegar mis cosas”, dice en más de una ocasión.