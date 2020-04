Conductora de Venga la alegría es tachada de corriente

Venga la alegría fue atacado hace unos días y es que una de sus conductoras fue tachada de vulgar debido a una declaración que hizo en la sección ¿Quién se atreve? donde sus conductores tienen que responder preguntas subidas de tono.

Resulta que las conductoras del matutino debían responder si eran buenas en la cama por lo que muchas respondieron que sí, pero sin entrar en detalle, pero cuando fue el turno de Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma desató la polémica.

Y es que para los internautas fue la más explicita de la sección por lo que fue atacada, ya que muchos consideran que el horario en el que se ve dicho programa sigue teniendo público muy joven.

"Si me gusta la sección pero la Curvy zelma a veces se pasa de corriente", "La tal curvy se me hace tan corriente por no decir otra palabra en fin Kristal Hermosa", escribieron los internautas en el video.

Recordemos que Venga la alegría ha tenido varios cambios desde que el productor cambió, pues muchos de sus conductores también se fueron del programa para emigrar a otras televisoras como Ingrid Coronado, Fernando del Solas y Vanessa Claudio.

Además la pandemia de coronavirus hizo que algunos de sus actuales mienbros se ausentaran.

Te puede interesar

Bang Bang Con de BTS registró más de 50 millones de visitas

César Morales, CEO de Badabun, responde a Juan de Dios Pantoja

Yadhira Carrillo cuenta como celebró su aniversario con Juan Collado

Para obtener las últimas noticias sobre cooronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante