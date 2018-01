Conductora de tv asume presidencia del DIF en Nogales

La famosa periodista Verónica Gallardo sorprendió a propios y extraños al adquirir una importante responsabilidad con la gente de Nogales, Veracruz.

A través de las redes sociales se dio a conocer que ‘Verito’ tomó protesta como presidenta honoraria del DIF Municipal de Nogales. El evento protocolario se realizó el 2 de enero por la mañana. En la ceremonia estuvo presente el alcalde Guillermo Mejía.

Durante su discurso, la exconductora del programa de televisión ‘La Oreja’ refrendó su compromiso con la institución, los adultos mayores, las mujeres y los niños.

“Debemos trabajar juntos, no solo pensar que le vamos a sacar al Gobierno, eso está mal. El objetivo es dar a los que no tienen, los seres humanos son importantes. En esa ayuda está precisamente el acercar a los ángeles (fundaciones) que en esta administración harán la diferencia”, pronunció.

Esta nueva faceta requerirá toda su atención, aunque no se sabe si dejará por completo el mundo de la farándula, en su faceta de periodista.

Guadalajara, Jalisco.- La actriz y modelo Carmen Campuzano visitó la Comisaría de Reinserción Femenil ubicada en Puente Grande, Jalisco, la tarde de ayer, para ofrecer su conferencia “Renacer de las Cenizas”, a las mujeres privadas de la libertad, a quienes con esta charla renovó sus esperanzas por seguir adelante, además de brindarles momentos de alegría.

El Fiscal de Reinserción Social, Carlos Antonio Zamudio Grave, dio la bienvenida a la artista y destacó que su visita era motivadora para muchas de las mujeres que se encuentran en ese sitio, algunas de la cuales se ponen nostálgicas en estas fechas de fin de año.

Foto:cortesía FGEJ

"El que venga a compartir sus experiencias de vida una persona que le ha costado mucho trabajo salir adelante, y que demuestre que con coraje y convicción propia se pueden superar muchas desventuras, es una muestra de que con voluntad ustedes pueden lograr reinsertarse a la sociedad y con sus familias", indicó el Fiscal de Reinserción.

Carmen Campuzano, quien fuera una de las modelos más importantes de México a mediados de los años 90, durante su conferencia no vaciló en comentarles a las mujeres privadas de la libertad, lo difícil que fue para ella enfrentar un problema de drogadicción y alcoholismo que estuvo a punto de llevarla a perder la vida, pero que gracias a un último intento por recobrar su integridad como ser humano, se internó en un movimiento religioso que hoy le permite compartir esa experiencia tan complicada.

Foto:cortesía FGEJ

A su vez, la artista se integró con las asistentes y durante poco más de dos horas, compartió con ellas su charla llevándolas a una reflexión con la que logró arrancarles lágrimas, risas y aplausos.

Visiblemente motivadas tras escuchar "Renacer de cenizas", las mujeres internas agradecieron a Campuzano su visita; incluso, una de ellas se levantó para enviarle un mensaje: "Queremos darte las gracias por venir y platicar con nosotras esa vida tan difícil que has llevado y que has sabido superar. Yo he visto lo que has sufrido y ten por seguro que eres un ejemplo a seguir para nosotras superarnos".

Foto:cortesía FGEJ

La multifacética actriz, antes de cerrar su participación en la terraza del centro femenil, ofreció otra más de sus virtudes histriónicas al entonar varias melodías de corte romántico, con lo que los asistentes volvieron a motivarse y a su vez, agradecer con aplausos su presencia en la terraza del centro.

Pepillo Origel, quien fue demandado por Flor Rubio, tras haberse expresado mal de ella en un evento en Acapulco, lo único que anhela es que ya el problema quede resuelto de una vez por todas, y dar vuelta a la página en su vida.

En entrevista con el programa de televisión "Hoy", el periodista de espectáculos reitera que la demanda sigue adelante, y no sabe cuándo tendrá solución, ya que aún no hay resolución por parte del juez.

Foto: captura de video.

"Fue un juego horrible. Fue un error que espero nunca vuelva a pasar porque no me dí cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue un error en mi vida. Todos cometemos errores."

Y se siente profundamente consternado por lo sucedido; todo lo ve como un error.

"Me duele cuando suceden estas cosas, sobre todo al tratarse de una compañera con la que trabajé. Espero que todo se arregle. Ya pasó y lo único que quiero es que se arregle."

Tomará precauciones.

"La primera es jamás voltear a ver a esa persona que filtró el video. Que una persona llegue, te empiece a picar para que tú hables cuando tienes unas 'copitas', y empieces a hablar, está feo...".

Pepillo y su sentir sobre el "incidente".

El comunicador Juan José Origel está a la espera de la resolución final del pleito legal que tiene con Flor Rubio, luego de que el juez fallara a favor de la conductora en primera instancia.

“Pepillo” dijo en entrevista para el programa "Hoy" que está “al pie del cañón” con relación a todo lo que tenga que ver con el caso, y lamentó que las cosas hayan llegando hasta este punto con quien fuera su compañera laboral por varios años.

Gracias por acompañarnos en @hacenydeshacentv mañana la repetición a las 7:30 por @unicable_canal

ORIGEL COMENTÓ QUE YA SE DISCULPÓ CON FLOR, Y HABLÓ DE LO QUE PIENSA SOBRE ELLA:

“Seguiré respetando a la señora, es una señora en toda la extensión de la palabra, madre de familia, conviví con ella tanto tiempo, es una gran hija, una gran hermana. Ni nos saludamos en el juzgado, es muy triste que por culpa de un patán haya pasado todo esto. Si no hubiera sido la traición que me hicieron no hubiera pasada nada”, consideró.

Este lo terminé hoy! ��que les parece?

Rubio demandó a Origel luego de que se filtrara un audio en el que "Pepillo" habla sobre cómo, supuestamente, Flor logró obtener sus puestos de trabajo.

FLOR RUBIO SE DEFIENDE

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la periodista habló de la demanda contra Pepillo, la revista TV Notas y el periodista Carlos Monjaraz, quienes dañaron su imagen y a quienes les exige una disculpa pública por el mismo medio en que dieron a conocer el clip donde se escucha a Origel decir que Flor se metió con uno y con otro para llegar al lugar donde se encuentra.

En paz! Totalmente en paz!

“Han sido 14 meses de dejaciones, de insultos, me han dicho de todo. Me han dicho prostituta, me han dicho mentirosa, me dijo mustia; cualquier cantidad de insultos que puedas reconocer en diferentes plataformas digitales y redes sociales a partir de esta publicación”, dijo.

Aclaró que la demanda comenzó con Juan José Origel y continuó con la revista.

Me encantó volver a verte @ninelconde @tierrasalvajes

Ricky Martin da la bienvenida al nuevo año 2018 de una manera muy especial. Lo hace a través de una fotografía en donde aparecen él, sus hijos y su novio Yosef.

#secretproject #2018

"Feliz año nuevo de los Martín-Yosef...", escribe el cantante puertorriqueño al pie de la imagen.

Y al instante, sus más fieles seguidores comentan la ilustración, en la que la familia Martín-Yosef luce con atuendos en color negro, y en una pose casual.

I️ love this man. #Khallas!

La pareja ya planea su boda, pero Ricky Martin ha querido presumir la familia que ambos forman junto a sus gemelos Matteo y Valentino, a quienes tuvo mediante gestación subrogada como padre soltero.

Ricky Martin y su asombroso baile al son de la "bomba".

Uno de los cantantes latinos que enamora a cualquiera con sus sensuales dotes de baile, es sin dudar alguna, el astro boricua Ricky Martin.

El puertorriqueño demostró sus dotes de bailarín en la noche de ayer miércoles, cuando danzó al ritmo del género autóctono de la bomba en un establecimiento de San Juan, Puerto Rico.

El boricua es uno de los máximos ídolos latinos. Foto: AFP

Luciendo una camiseta negra, "mahones" (vaqueros) y gorra negra, en un receso de las festividades navideñas, el cantante relumbró a los presentes en el establecimiento Café Borikén en Río Piedras, donde se presentaba una agrupación de bomba, el género musical más antiguo de Puerto Rico.

Las personas en el lugar, no dudaron en tomar fotografías y videos, para posteriormente compartirlos en sus redes sociales.

No es extraño que Ricky Martin resalte su orgullo musical puertorriqueño en canciones o espectáculos, pues ha grabado temas con el género de la plena (otro género autóctono puertorriqueño) como Pégate, y el sonido del cuatro puertorriqueño en Tu recuerdo.

De acuerdo con la agencia EFE, el origen de la bomba, se remonta a los tiempos de los esclavos africanos que se diseminaron por el Caribe tras la revolución haitiana a finales del siglo XVIII y que llegaron por el oeste de la isla.

La historia señala que la bomba, con sus bailes en torno al tambor, los africanos esclavizados celebraba bautismos y uniones e incluso planteaban rebeliones. Estos festejos sólo estaban permitidos los domingos y los días de fiestas de las iglesias.

El género se caracteriza por que la persona que ocupa el centro del batey (zona de baile) es quien define la percusión con sus gestos durante el baile y los populares barriles de bomba.

La bomba cuenta además con diferentes ritmos, como el sicá, cuembé, yubá o el seis de Loíza, y utiliza una maraca y el cuá, dos de los instrumentos primordiales de percusión.

Por otra parte, Ricky Martin en compañía de su prometido Jwan Yosef, viajaron a su natal Puerto Rico no solo para pasar las fiestas navideñas, sino además, celebrar su cumpleaños rodeado de su familia.

A través de sus redes sociales, Ricky Martin dejó ver que a sus 46 años de edad aún luce un cuerpo envidiable.

Así lo demostró en la fotografía que compartió junto a también sensual novio, Jwan Yosef.

��☀��

Los guapos novios, optaron por unos bañadores que a simple vista dejaron ver sus sorprendentes figuras que contaron con mensajes cargados de piropos.

El 2017 fue un año cargado de grandes proyectos que sumaron éxitos a la carrera del boricua, desde su residencia en Las Vegas hasta su participación especial en la serie de televisión American Crime Story basada en el asesinato del reconocido diseñador Gianni Versace en Miami.

La faceta actoral de Ricky Martin será transmitida a partir del primer trimestre del 2018 en los Estados Unidos.

Ricky Martin. Foto: Instagram

Eugenio Derbez no podía estar ausente en este día de las redes sociales para desear a su público puros buenos deseos con motivo del año nuevo. El actor y comediante mexicano se manifiesta en Facebook triste, y con voz rota a punto del llanto, expresa lo que quiere ver realizado durante 2018:

"Quiero que por fin el Cruz Azul sea campeón, por favor, y que Carmen encuentre a su cadenita, y también que el medio ambiente encuentre a su otra mitad...Que Jaime Mausan pueda darnos realmente muestras de vida en el más allá."

Algunos de los comentarios que el público le expresa son estos:

Eugenio Derbez ofrece adelanto de "Overboard".

El actor mexicano Eugenio Derbez presentó a mediados de diciembre el primer adelanto de "Overboard", una comedia que, según dijo en declaraciones a Efe, tiene "lecciones de vida" y toca el corazón.

"'Overboard' es una película muy linda llena de lecciones de vida y pueden esperar derramar una que otra lagrimita como lo hicieron con 'Instructions Not Included' (2013). Me gusta hacer películas que diviertan pero también que te toquen el corazón", afirmó el intérprete al desvelar el primer tráiler (el clip se puede ver aquí:

Anna Faris coprotagoniza con Derbez este filme romántico y de enredos que es una nueva versión de la película "Overboard", que en 1987 encabezaron Kurt Russell y Goldie Hawn.

Derbez da vida a Leonardo, un "playboy" egoísta y caprichoso que pertenece a la familia más rica de México, mientras que Faris interpreta a Kate, una madre soltera y trabajadora que ha sido contratada para limpiar el yate del millonario.

Tras despedir a Kate de manera injusta, Leonardo se cae al mar y se despierta con amnesia, una circunstancia que Kate aprovechará para vengarse convenciéndole de que es su esposo y poniéndole a trabajar por primera vez en su vida.

"De la noche a la mañana, Leo pasa de vivir una vida de lujos en un yate a ser un hombre pobre con una esposa, dos trabajos y tres hijas adorables que mantener", indicó Derbez, quien también subrayó que en este "remake" se han invertido las funciones: él se hace cargo del rol de Goldie Hawn mientras que Faris se ocupa del papel que hacía Kurt Russell.

El actor, que también es productor de "Overboard", destacó que no sólo hay grandes actrices estadounidenses en el elenco, como Anna Faris o Eva Longoria, sino que también pudo atraer a muchos artistas mexicanos como Omar Chaparro, Mariana Treviño, Jesús Ochoa, Cecilia Suárez, Fernando Luján o Adrián Uribe.

"Es un orgullo ver una película 'hollywoodiense' con un reparto tan latino y ver que los actores latinos ya estamos pudiendo entrar al mercado estadounidense", apuntó.

Con una filmografía que incluye cintas como "How to Be a Latin Lover" (2017), Derbez hizo historia en 2013 con "Instructions Not Included", la película en español de mayor éxito en la historia de EU tras recaudar más de 44 millones de dólares.

"Overboard", una película de los estudios Pantelion Films y MGM Pictures que dirigió Rob Greenberg, se estrenará en Estados Unidos el próximo 20 de abril.

Con información de El Universal.