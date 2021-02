Conductores de Hoy son tachados de covidiotas por armar una fiesta

El programa Hoy se encuentra en la polémica total en estos momentos, esto después del que conductor Raúl Araiza compartió una foto en sus redes sociales de como fue la fiesta de la productora Andy Rodríguez la cual se llevó a cabo en el restaurant de Paul Stanley, también miembro del elenco ocasionando gran disgusto entre los internautas que le dijeron de todo.

Comidita de martes porque no!!! ¡Gracias nene delicioso! Felicidades @andy___rodriguez @paulstanleyd @spiritellomx, escribió Raúl Araiza en la foto donde se puede ver a Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Lamda García, Jorge El Burro Van Rankin, Galilea Montijo, y Andrea Legarreta quienes aparecen posando en la foto del recuerdo con la festejada Andy Rodríguez, quien es muy querida por todos sus colegas.

Y es que para muchos los conductores del programa Hoy no solo no guardaron la sana distancia, sino que dejaron por un lado el cubrebocas causando aún más todo tipo de reacciones negativas de parte de sus seguidores pues como conductores de uno de los programas más vistos de México, no dieron el ejemplo, además se les llamó hipócritas.

"Ahí no hay pandemia, que nos digan para ir (obvio es sarcasmo) pésimo ejemplo cero empatía al personal médico", "Porque no usan cubrebocas y guardan distancia", "se van a morir y nos vamos a quedar sin programa", "Y si sale uno o más contagiados no lo van a decir", "Como figuras públicas tienen una obligación moral... hay mucha gente que los toma de ejemplo..", les escribieron a los conductores del programa Hoy.

Recordemos que algunos de los conductores del programa Hoy, ya se han enfermado de coronavirus, unas de ellas han sido Andrea Escalona, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes duraron varios días ausentes del matutino, por lo que muchos de sus fans estuvieron al pendiente de su salud, aunque con esta imagen se molestaron demasiado.

Otra de las cosas por las que el público se molestó hace días con parte del elenco del programa Hoy, fue por los comentarios que hicieron Arath de la Torre, Martha Figueroa y Andrea Legarreta por el supuesto caso de violación de Nath Campos, lo que desató la locura en redes sociales, ya que se le fueron con todo a estos tres conductores, a quienes se le fueron con todo ya que sus comentarios estuvieron fuera de lugar por lo que tuvieron que disculparse por medio de las redes sociales y en el mismo matutino el cual casi siempre se encuentra en el ojo del huracán.

Regresando con la reunión de todo el elenco del programa Hoy, la festejada fue Andy Rodríguez, hermana de la fallecida productora Magda Rodríguez, pues para quienes no lo saben ella se quedó con la producción del matutino al morir, por lo que muchos apoyaron la idea, mientras que otros querían formar parte del famoso proyecto de Televisa.

Para quienes no lo saben en los últimos años el programa Hoy ha estado en la polémica por diversas razones, algunas de ellas han sido los temas que manejan en el matutino los cuales casi siempre se salen del control, por lo que varios de sus conductores casi siempre terminan en el ojo del huracán afectando sus carreras.

El programa Hoy se lleno de criticas por esta foto/Instagram

Una de las mujeres que ha tenido que lidiar con los escándalos muchas veces, ha sido Andrea Legarreta, quien se ha tenido que enfrentar a los medios y los haters, pero como una mujer experimentada ha sabido salir de los problemas, pues sabe que formar parte del mundo de la farándula siempre va a hacer difícil.