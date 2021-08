"Confié en que OnlyFans se iba a transformar", Yanet García da su postura ante nuevas políticas de la app

Yanet García compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para dar a conocer su postura sobre las nuevas políticas de OnlyFans, plataforma que hasta el día de hoy se caracteriza por su contenido explícito. Recientemente la cantante puertorriqueña Noelia informó que cerrará su cuenta en dicha app, pero en el caso de la ex "Chica del clima", considera muy favorables las nuevas reglas.

"Los medios de comunicación y mucha gente me han estado preguntando sobre las nuevas reglas de OnlyFans que entrarán en vigencia en octubre de 2021, me gustaría compartir mis pensamientos al respecto", manifestó la ex novia del ex jugador de futbol americano Lewis Howes.

La conductora de televisión y actriz Yanet García, quien actualmente se desempeña como Certified Health Coach, comentó: "confié en que la plataforma de OnlyFans se iba a transformar y llegar a audiencias diferentes y más grandes, por eso fue una de las razones por la que decidí crear mi cuenta, sé que los cambios siempre benefician a algunas personas mientras afectan a otras".

¿Cuáles son las nuevas políticas de OnlyFans? A partir del próximo mes de octubre, este servicio de suscripción de contenido con sede en Londres, Reino Unido, prohibirá a los creadores publicar material con conductas sexuales explícitas, que muchos trabajadores sexuales utilizan para vender a sus fans contenidos explícitos.

Seguirán permitiéndose la publicación de fotos y videos de desnudos, "siempre que sean coherentes con la política de OnlyFans".

Yanet García continuará con su cuenta en OnlyFans.

Yanet García de 30 años de edad y originaria de Monterrey, Nuevo León, expresó que "realmente lo siento por los creadores de contenido que se verán gravemente afectados por esos cambios", pero considera que las nuevas políticas es una gran oportunidad para los desarrolladores de plataformas, "porque las limitaciones a menudo generan innovación".

Asimismo cree que "hay mucho potencial para que más creadores de contenido, como atletas, artistas, chefs, etc., se unan a OnlyFans, ofrezcan su contenido creativo y lleguen a una audiencia más diversa y generalizada".

Hace unos meses Yanet García se unió a OnlyFans, muchos usuarios pensaron que publicaría contenido explícito pero no fue así y ante esto, recibió muchas críticas.

