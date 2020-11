Confiesa Henry Cavill su entrenamiento para ganar músculo en 'The Witcher 2' 

A menos de un mes del estreno de la segunda temporada de The Witcher en Netflix, para la cual el actor protagonista Henry Cavill tuvo que llevar su entrenamiento físico a un nivel más alto, sus miles de fans se deleitaron con las imágenes que compartió el famoso cuando se preparaba para darle vida al personaje de Geralt of Rivia.

El actor británico considerado uno de los hombres más atractivos ("El más atractivo del mundo", según la encuesta de Glamour en Reino Unido durante 2013) ha compartido el secreto de su entrenamiento para el papel en la serie "The Witcher", robando suspiros a sus fans.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“El entrenamiento para The Witcher se centra en tres puntos principales: velocidad, poder explosivo y aptitud física. ¡Lo que puede doler! ¡No había tenido la oportunidad de correr durante millas cuesta arriba desde Gibraltar, hace muchos años! Pero no hay mejor lugar para lograr el ritmo como el Distrito de los Lagos aquí en casa, en el Reino Unido. ¡Este lugar se ha convertido en uno de mi top 3 de sitios favoritos del mundo! Me encanta”, escribió el también actor de Superman en su Instagram.

"The Witcher" es una serie estadounidense de drama y fantasía oscura creada por Lauren Schmidt Hissrich para la plataforma de streaming Netflix está basada en una serie de libros del mismo nombre por el escritor polaco Andrzej Sapkowski. Debido a las escenas de acción, Henry Cavill requiere estar en forma y para ello requirió una rutina estricta de entrenamiento.

A través de sus redes sociales, el actor británico ha compartido en diversas ocasiones cómo se ejercita en fotografías y videos que pronto encienden las redes, al tratarse de uno de los actores más codiciados de Hollywood, que actualmente se encuentra soltero.

De acuerdo a Men's Health, el entrenamiento de Henry Cavill para la serie de Netflix fue relativamente sencillo, ya que se ha encontrado en buena condición física durante años, por lo que para 'The Witcher' solamente tuvo que acentuar algunas áreas de la parte superior del cuerpo.

Entrenamiento de Henry Cavill | Instagram

La rutina de Henry Cavill