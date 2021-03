Confiesa Yuri sufrir dependencia a tranquilizantes como efecto del Covid-19

Con un año y corriendo desde el inicio de la pandemia de Covid-19, Yuri reveló que los meses de confinamiento la dejaron con una dependencia a los ansiolíticos para tratar la ansiedad.

Afirmando ser una personas muy activa, la cantante Yuri admitió que los primeros meses de la cuarentena por la pandemia de Covid-19 le dejaron ataques de ansiedad y problemas para dormir en la noche, por lo que se vio obligada a consumir medicamentos tranquilizantes.

Yuri manifestó que esta adicción le dejó problemas en su vida personal, por lo que nuevamente se encomendó a Dios para salir de este episodio.

La pandemia por Covid-19 ha dejado grandes estragos en la sociedad, tanto por la inmensa cantidad de muertes como por la crisis económica, y el deterioro en la salud mental de muchos, víctimas del temor a contraer el virus o por no poder salir de casa y llevar una vida como la de antes.

Incluso las celebridades en el mundo del entretenimiento han padecido de problemas debido al confinamiento, desde problemas financieros hasta pérdidas de familiares y amigos, e incluso algunos de ellos han tenido ya la enfermedad.

La cantante Yuri es una de ellas. Recientemente, reveló para la revista People que la ansiedad que le provocó estar encerrada durante los primeros meses de la crisis sanitaria le hicieron recurrir al consumo de ansiolíticos, es decir, medicamentos tranquilizantes para contrarrestar los efectos de la ansiedad.

Yuri explicó que fue para ella muy difícil el verse obligada a estar en casa por tanto tiempo y frenar sus compromisos con su carrera que por muchos años ha tratado de tener muy activa.

“Fue horrible, porque yo soy una mujer súper activa. Me dio de todo, como a todos. Nadie ha vivido ileso. Todos hemos vivido en algún momento algo que esta pandemia nos ha provocado”, dijo. “Tuve que ir al médico. Cuando me dio Covid tuve que ver a un doctor para que me diera pastillas para la ansiedad, porque sí lo necesitaba, porque era una cosa terrible que no podía controlar”.