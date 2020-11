Confirma Aczino asistencia a la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos

Ciudad de México.- Aczino, campeón internacional de Freestyle, anunció este día su retorno a los escenarios y confirmó su asistencia a la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Esta noticia fue anunciada en las redes sociales del mexicano, donde aseguró que se convertirá en bicampeón.

“Voy a volver a esta Internacional, voy a competir por el bicampeonato. Más que nada por eso, no me siento en mi nivel más temible, más fino, no me siento para nada como otros años que me he preparado", afirmó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"…me puse a pensar y no quiero perder el bicampeonato sin competirlo. Si lo pierdo quiero que me lo arrebaten de las manos, que estemos en el escenario y que combatamos cara a cara. Yo quiero ir por él”, explicó en el mismo medio

Con esto, Aczino se suma a los otros raperos que ya han confirmado su asistencia a la final internacional que tendrá lugar este 12 de diciembre. Entre los competidores figuran nombres como: Bnet, Valles-T, Aczino, Acertijo, SNK, Rapder, Éxodo Lirical, Skone, Yartzi, Elevn, Stick, Minos y Shield Masters.

Cabe mencionar que la ultima vez de el rapero originario de Nezahualcóyotl participó en una competición oficial fue hace ocho meses cuando se consagró campeón de la FMS Internacional al vencer a Chuty. Tras su victoria, dejo a sus fans perplejos al anunciar su retiro de los escenarios en un programa de radio.