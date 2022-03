Confirmada la asistencia de J-Hope de BTS a los Grammy; Jungkook manda mensaje desde su cuarentena

Anteriormente se dio a conocer que los cantantes J-Hope y Jungkook, integrantes de BTS, dieron positivo a Covid-19, lo que preocupó al ARMY y se "sembró" la incertidumbre sobre si los Idols asistirían a la ceremonia de los Premios Grammy 2022, que se llevará a cabo el próximo domingo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

En días recientes, Jungkook, el Golden Maknae de BTS, viajó primero a Estados Unidos con parte del staff de la boyband, para los preparativos de la presentación del grupo en los Grammy. Posteriormente, RM, Jin, Suga, Jimin y V, emprendieron su viaje desde Seúl, Corea del Sur, con destino a Las Vegas, Nevada, donde además, la agrupación dará cuatro conciertos presenciales como parte de su nuevo tour "Permission to dance on stage".

En el caso del rapero J-Hope, no pudo viajar junto a sus amigos, ya que estaba en cuarentena tras contagiarse de Covid-19, y se reuniría con la banda, una vez que recuperara su salud por completo. Por su parte, Jungkook, unas horas después de haber llegado a Las Vegas, dio positivo al virus SARS-CoV-2.

¡Tenemos buenas noticias ARMY! Big Hit Music informó, mediante un comunicado publicado en Weverse, que J-Hope ha recuperado su salud, terminó su cuarentena y viajará a Estados Unidos para reunirse con los demás miembros de Bangtan Sonyeondan. Asimismo, ha sido confirmada su asistencia a los Premios Grammy.

J-Hope agradeció a ARMY por todas las muestras de afecto.

El rapero, cantante, compositor, bailarín y productor musical, de 28 años de edad, estuvo recibiendo su tratamiento contra esta enfermedad en su hogar, "y al concluir su cuarentena, J-Hope puede retomar sus actividades a partir de hoy, experimentó síntomas leves de dolor de garganta durante su cuarentena, pero se está recuperando rápidamente".

Se ha confirmado que no hay ningún problema con respecto a su participación en los Premios Grammy, de acuerdo con las pautas de cuarentena locales.

La agencia que representa a BTS agradeció a los millones de fans que se han mantenido al pendiente de la salud de los Idols.

¿Cómo sigue Jungkook tras contagiarse de Covid-19? Su video en Instagram y el lindo mensaje de V

La tarde del pasado lunes, unas horas después de haber llegado a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Big Hit Music dio a conocer que Jeon Jungkook, el menor de los integrantes de Bangtan, había dado positivo a Covid-19.

Kookie había dado negativo en una prueba de PCR que se realizó en Corea del Sur el domingo pasado, antes de viajar a Estados Unidos. Una vez en Las Vegas, sintió una leve molestia en la garganta y de inmediato, se hizo una prueba PCR rápida y una prueba PCR estándar. "Mientras estaba en cuarentena como medida proactiva, el resultado de ambas pruebas dio positivo y Jungkook fue confirmado con Covid-19 el lunes 28 de marzo".

Jungkook permanece en aislamiento; no presenta ningún síntoma, más que un leve dolor de garganta. Hasta el momento no se sabe si asistirá a los Grammy. Big Hit mencionó que sus actividades estarán determinadas por las regulaciones locales de Covid-19, "estamos en conversaciones activas con el organizador de los premios".

Ante la preocupación de sus fans, publicó en su cuenta de Instagram un video desde su cuarentena, para decirle a ARMY que se encontraba bien.

"Lo estoy haciendo bien, me he estado moviendo constantemente para que mi cuerpo no se vuelva pesado, porque me preocupa subir de peso con solo comer, acostarme, comer y acostarme. Me estoy cuidando bien, así que no te preocupes demasiado. ¡Nos vemos pronto!".

Cabe mencionar que en el video estuvo escuchando y bailando al son de la canción "Winter blossom", del cantante surcoreano Dept ft. Ashley Alisha.

Leer más: ¿Por qué muere personaje de V de BTS en "Hwarang", drama donde actuó junto a sus amigos del Wooga Squad?

Jungkook no solamente ha recibido muchos mensajes de amor y apoyo de parte de sus fans, sino también de sus amigos de la banda. Esta fueron las tiernas palabras que Kim Taehyung le escribió en los comentarios del video antes mencionado:

"Mira esos movimientos de baile, el Covid perdió ante Jungkookie. En cuanto a mí, no podía moverme en absoluto (cuando me contagie)".