Confirmada la secuela "El diablo viste a la moda"

Si disfrutaste como nunca con las aventuras de Andy Sachs, la segunda asistente personal de la directora de moda más terrible del panorama fashion, estás de suerte.

Esta semana Entertainment Weekly anunciaba que la autora del exitoso libro The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda), Lauren Weisberger, ha confirmado el lanzamiento de una nueva secuela.

El libro se publicará el próximo 5 de junio con el título When life gives you Lululemons (Cuando la vida te da Lululimones) y esta vez sigue los pasos de la excompañera de trabajo de Andy, Emily Charlton en su nueva faceta laboral.

La que fuera primera ayudante de la malvada Miranda Priestly, es ahora una asesora de imagen para una mega celebrity a la que tiene que ayudar después de ser arrestada por conducir ebria.

Uno de los datos más curiosos y que probablemente ha ayudado mucho al éxito de esta historia, es que la escritora del libro realmente fue asistente de la directora de la revista Vogue, Anna Wintour.

Aquello contribuyó aún más a la fama que ya tenía Anna Wintour de persona “difícil” y añadía morbo a los libros y la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, que también se convirtió en todo un fenómeno.

Otro dato curioso que los fashionistas sabrán apreciar es que, según reportó la revista Marie Claire, la productora gastó un millón de dólares solo en la ropa que vemos en la película.

¿Y quién estuvo a cargo del increíble vestuario? Patricia Field, la diseñadora y estilista que se encargó también de todo el vestuario de Sex & The City.

Cabe recordar que en 2013 se publicó una segunda parte titulada Revenge Wears Prada: The Devil Returns (La venganza viste de Prada, el regreso del diablo), en la que Andy y Emily fundan su propia revista y vuelven a verse las caras con su antigua jefa.

Aunque aquel libro no tuvo tanto éxito como el primero, esta tercera entrega promete ser una lectura de verano divertidísima.

¿Tendrán ya planeada también una película?